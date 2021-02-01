Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

Экономический эксперт назвала факторы, благодаря которым в перспективе можно оздоровить положение дел в национальном хозяйстве республики, что приведет к росту благосостояния граждан Молдовы.

Экспертиза Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

По данным молдавских социологов, в республике очень богатыми людьми являются лишь 3-5% населения, еще порядка 25% представляют так называемый средний класс, а 60% – это бедные либо сильно обездоленные люди, финансовому благосостоянию которых не позавидуешь.

Вопрос о том, когда мы будем жить лучше, задается на протяжении 30 лет независимости страны, но ответа на него молдавское общество так и не нашло. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила экономический эксперт, бывший советник президента Молдовы Елена Горелова.

"Как известно, Молдова – страна небогатая ресурсами. У нас нет нефти, газа, урановых рудников и прочих богатств. Мы можем быть успешными и экономически развитыми только благодаря своему труду и правильной структуре экономики, взвешенным отношениям с внешним миром и грамотной организации своего хозяйства", - рассказала собеседница.

"Мы об этом лишь мечтаем. Я искренне надеюсь, что любые составы правительств пытались это сделать. Но у нас не решены фундаментальные экономические проблемы. Наша экономика является открытой, в ней большая доля экспорта и импорта, мы вынуждены что-то производить и торговать. Но такой экономикой надо эффективно управлять", - добавила Горелова.

По мнению экономиста, в течение трех десятилетий страна находилась в поиске моделей развития национального хозяйства, однако говорить о стабильности, о постоянном росте своих доходов гражданам пока не приходится. Жители республики ждут предсказуемого будущего, считает Горелова, нормальной системы здравоохранения, гарантий получения детьми достойного образования.

Говоря об уровне экономического развития страны, специалист привела несколько цифр. Так, уровень развития национального хозяйства сейчас не достигает даже показателей 1989 года. Сегодня молдавская экономика составляет лишь 75% от времен заката МССР. Еще хуже ситуация в сельском хозяйстве и промышленности – современные показатели по этим отраслям составляют 68% и 70%, соответственно, от уровня 1989 года. В таких условиях говорить о росте благосостояния населения не приходится.

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