Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

По данным молдавских социологов, в республике очень богатыми людьми являются лишь 3-5% населения, еще порядка 25% представляют так называемый средний класс, а 60% – это бедные либо сильно обездоленные люди, финансовому благосостоянию которых не позавидуешь.
Вопрос о том, когда мы будем жить лучше, задается на протяжении 30 лет независимости страны, но ответа на него молдавское общество так и не нашло. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила экономический эксперт, бывший советник президента Молдовы Елена Горелова.
"Как известно, Молдова – страна небогатая ресурсами. У нас нет нефти, газа, урановых рудников и прочих богатств. Мы можем быть успешными и экономически развитыми только благодаря своему труду и правильной структуре экономики, взвешенным отношениям с внешним миром и грамотной организации своего хозяйства", - рассказала собеседница.
"Мы об этом лишь мечтаем. Я искренне надеюсь, что любые составы правительств пытались это сделать. Но у нас не решены фундаментальные экономические проблемы. Наша экономика является открытой, в ней большая доля экспорта и импорта, мы вынуждены что-то производить и торговать. Но такой экономикой надо эффективно управлять", - добавила Горелова.
Говоря об уровне экономического развития страны, специалист привела несколько цифр. Так, уровень развития национального хозяйства сейчас не достигает даже показателей 1989 года. Сегодня молдавская экономика составляет лишь 75% от времен заката МССР. Еще хуже ситуация в сельском хозяйстве и промышленности – современные показатели по этим отраслям составляют 68% и 70%, соответственно, от уровня 1989 года. В таких условиях говорить о росте благосостояния населения не приходится.
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