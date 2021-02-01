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Елена Горелова
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Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Экономический эксперт назвала факторы, благодаря которым в перспективе можно оздоровить положение дел в национальном хозяйстве республики, что приведет к росту благосостояния граждан Молдовы.

Экспертиза
Горелова: будут ли граждане Молдовы хоть когда-то жить лучше

По данным молдавских социологов, в республике очень богатыми людьми являются лишь 3-5% населения, еще порядка 25% представляют так называемый средний класс, а 60% – это бедные либо сильно обездоленные люди, финансовому благосостоянию которых не позавидуешь.

Вопрос о том, когда мы будем жить лучше, задается на протяжении 30 лет независимости страны, но ответа на него молдавское общество так и не нашло. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила экономический эксперт, бывший советник президента Молдовы Елена Горелова.

"Как известно, Молдова – страна небогатая ресурсами. У нас нет нефти, газа, урановых рудников и прочих богатств. Мы можем быть успешными и экономически развитыми только благодаря своему труду и правильной структуре экономики, взвешенным отношениям с внешним миром и грамотной организации своего хозяйства", - рассказала собеседница.

Галина Шеларь
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По мнению экономиста, в течение трех десятилетий страна находилась в поиске моделей развития национального хозяйства, однако говорить о стабильности, о постоянном росте своих доходов гражданам пока не приходится. Жители республики ждут предсказуемого будущего, считает Горелова, нормальной системы здравоохранения, гарантий получения детьми достойного образования.

"Мы об этом лишь мечтаем. Я искренне надеюсь, что любые составы правительств пытались это сделать. Но у нас не решены фундаментальные экономические проблемы. Наша экономика является открытой, в ней большая доля экспорта и импорта, мы вынуждены что-то производить и торговать. Но такой экономикой надо эффективно управлять", - добавила Горелова.

Говоря об уровне экономического развития страны, специалист привела несколько цифр. Так, уровень развития национального хозяйства сейчас не достигает даже показателей 1989 года. Сегодня молдавская экономика составляет лишь 75% от времен заката МССР. Еще хуже ситуация в сельском хозяйстве и промышленности – современные показатели по этим отраслям составляют 68% и 70%, соответственно, от уровня 1989 года. В таких условиях говорить о росте благосостояния населения не приходится.

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Теги:
причины, бедность в Молдове, бедность


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