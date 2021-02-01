Мокану: молодые специалисты бегут из Молдовы, страна лишается кадров

На определенных этапах развития независимой Молдовы предпринимались попытки урегулировать процесс массового оттока молодых кадров, но существенного успеха достигнуть не удалось. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил социолог Виктор Мокану.
"Молодые профессионалы, врачи, инженеры, IT-специалисты ждут заключения долгосрочных контрактов с достойной оплатой труда. Выпускников вузов, которые учились на бюджетной основе, обязывали отрабатывать по 3-5 лет за потраченные государством деньги. Но раньше молодым специалистам давали "подъемные" средства – сумму, которая превышала 100 тысяч леев", - отметил собеседник.
"Как в таких условиях заставить жить молодого специалиста в каком-то селе, где не везде есть даже нормальные дороги? Весь процесс завязан на соблюдении прав человека, которые нельзя нарушать. Молодежь об этом хорошо знает и не хочет жить в таких условиях", - добавил социолог.
Проблема усугубляется тем, что из-за отсутствия молодых кадров многие села страны просто исчезают с политической карты Молдовы, там не остается ни одного жителя. Процессы оптимизации школ, сокращения примэрий в селах лишь усугубили эту острую для молдавского общества проблему, заключил эксперт.
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