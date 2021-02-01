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Валерий Черней
© Sputnik / Mihai Caraus

Черней: что такое чипирование, и стоит ли его бояться в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В последнее время в обществе ходит немало фейков о том, что при вакцинации людям параллельно вживляют под кожу электронные чипы, молдавский специалист в области информационной безопасности объяснил все тонкости и истинные цели чипирования.

Экспертиза
Черней: что такое чипирование, и стоит ли его бояться в Молдове

Чипирование – совсем не то что себе представляют многие граждане республики, полагая, что посредством вживления в организм человека такого информационного носителя его могут контролировать, отслеживать все его действия и любые виды активности. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил эксперт в области информационной безопасности Валерий Черней.

"Если рассматривать вопрос глобально, то в уже Швеции есть случаи, когда вживляют такие чипы в руку. Но этот чип используется совсем для других целей, чем слежка за человеком. Этот процесс основан и на необходимости учета этических вопросов, моментов, связанных с конфиденциальностью персональных данных", – отметил собеседник.

Илон Маск. Архивное фото.
© AFP 2020 / ERIC PIERMONT
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По словам эксперта, если рассмотреть пример Швеции, власти этой страны обдумывают, как провести процесс чипирования с соблюдением всех юридических и этических процедур. Да и на таком электронном носителе может содержаться всего лишь идентификационный код человека, аналогичный паспортным данным, либо его банковские данные.

"Туда могут быть занесены и данные кредитной карты. То есть эта процедура проводится для комфорта человека в современной жизни, а не с целью манипуляции кем-то", – добавил Черней.

Специалист подчеркнул: никто не вправе заставить человека вживлять такие чипы под кожу, процедура является абсолютно добровольной, а некоторые люди, которые идут на такой шаг, просто хотят облегчить себе жизнь, не более. Те же, кто в силу религиозных или иных убеждений не желают даже слышать о такой процедуре, могут не беспокоиться.

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Теги:
опасения, люди, чип


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