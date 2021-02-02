Боинчан: расскажу, почему Молдова превращается в пустыню

Ученый назвал основные факторы, которые губительны для молдавских плодородных черноземных почв и постепенно приводят к опустыниванию территории республики.

Экспертиза Боинчан: расскажу, почему Молдова превращается в пустыню

Отечественные метеорологи не раз утверждали, что процессы глобального потепления в значительной степени отражаются и на климате в Молдове, где за последние 5-7 лет среднегодовые зимние температуры выросли на 3 градуса по Цельсию. Частично и этим можно объяснить период засухи, который испытывал на прочность нервы молдавских аграриев порядка 5 лет.

Между тем усугубляет картину сокращение площадей, занятых в стране зелеными насаждениями и лесопосадками. В республике осталось менее 13 процентов площадей, занятых лесами, а отсутствие насаждений по периметрам больших полей и сельхозугодий приводит к тому, что страна постепенно становится пустыней, ветра выдувают самый ценный слой молдавских черноземов – гумус.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова эксперт в области сельского хозяйства, исполнительный директор Института "Селекция" (город Бельцы) Борис Боинчан, проблемы восстановления площадей, занятых в республике лесонасаждениями, государственные органы и предприятия должны решать сообща.

"По моему мнению, госпредприятие Moldsilva должно быть частью Минсельхоа, поскольку они были разделены искусственно. Лесопосадки являются составной частью сельского хозяйства, включая процессы севооборота, правильного удобрения почв, создания линий противопожарной безопасности между угодьями", – заявил собеседник.

По словам эксперта, учет вопросов увеличения площади лесонасаждений в стране является непременным условием развития всей аграрной отрасли в целом.

"В начале 50-х годов в СССР действовал сталинский план преобразования природы, в то время в стране были высажены лесополосы на территории, равной всей площади Франции, Великобритании и Германии вместе взятых. Новые леса появлялись и в Молдавской ССР, и на Украине, и в Беларуси, и в России", – пояснил Боинчан.

По информации ученого, в 60-е годы, когда в сельском хозяйстве был отдан приоритет засеиванию сельхозугодий кукурузой, значительная часть лесонасаждений на территории Молдавии была уничтожена, чтобы засеять их "царицей полей".

"После того как леса в республике были пущены под нож, начался массивный процесс эрозии почв, который продолжался десятилетиями. Как результат – в наши дни эксперты констатируют опустынивание территории Молдовы", – добавил Боинчан.

Ученый утверждает: если вопросы восстановления лесопосадок в стране не будут подняты на государственном уровне, через 50-70 лет территория Молдовы частично станет пустыней, учитывая проходящие параллельно процессы глобального потепления.

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