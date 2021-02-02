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Нина Костюк.
© Sputnik / Rodion Proca

Костюк: каким должен быть идеальный примар в Молдове

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Примар коммуны Будешты Нина Костюк, которую граждане избирают на пост уже не одно десятилетие подряд, рассказала о том, как себя вести человеку, который хочет стать лидером в своем населенном пункте.

Экспертиза
Костюк: каким должен быть идеальный примар в Молдове

Накануне, 1 февраля, в Молдове отметили  день местного самоуправления. Мы все знаем, что успех страны зависит от развития каждого села, города, района, муниципия. В этом смысле примарам и местным советникам отводится очень важная роль.

О том, как ладить с односельчанами и добиваться успеха, в эфире студии Sputnik Молдова рассказала примар Будешт Нина Костюк - женщина, занимающая эту должность порядка четверти века.

"Примар, который уважает своих сограждан, должен обладать настоящим воспитанием с детства и базовыми знаниями. Человеческие качества в нем должны преобладать, потому что без них руководитель, выбранный народом, просто не имеет морального права отвечать за судьбы сотен и тысяч людей", - заявила собеседница.
Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По ее словам, интересы граждан, их доверие должны быть первостепенными в работе примара в Молдове, поскольку, если он не оправдает ожидания односельчан, они просто не переизберут его на следующий срок и перестанут уважать. Настоящий примар, по словам Костюк, должен быть примером для всех, а то, что прощается простому, рядовому жителю, нельзя ни в коем случае допускать главе населенного пункта.

"Примар всегда находится на виду. Поэтому и он лично, и члены семьи должны быть образцом правильного поведения и жизни в конкретно взятом населенному пункте", - добавила Костюк.

Доверие людей стоит очень много, утверждает собеседница, а шутить с ним или не оправдывать его чревато неприятными последствиями.

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Теги:
Молдова, качества, личность, примары


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