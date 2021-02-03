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Богдан Цырдя.
© Sputnik / Mihai Caraus

Цырдя: как КС нарушил права молдаван и русских, отменив закон о языках

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Депутат-социалист озвучил свое мнение относительно резонансного решения Конституционного суда Молдовы, которое привело к протестам во многих районах страны.

Экспертиза
Цырдя: как КС нарушил права молдаван и русских, отменив закон о языках

Гражданские акции в Бричанах, Бельцах, Бассарабяске и других районных центрах республики еще раз наглядно показали, что в такой многонациональной стране, как Молдова, ущемление прав других этносов чревато последствиями. Отмену нового закона о функционировании языков, принятого в конце прошлого года парламентом, многие жители республики, которые разговаривают на русском, посчитали личной обидой, прямым ущемлением прав и свобод. 

Депутат от фракции ПСРМ в парламенте Молдовы, политолог Богдан Цырдя объяснил на пресс-конференции, почему решение КС пошло вразрез с интересами не только русских, украинцев, гагаузов и болгар, но и молдаван, являющихся самым большим этносом в стране.

Он сослался на итоги Великого Национального собрания в августе 1989 года.

"Тогда 500 тысяч граждан республики потребовали, чтобы молдавский стал государственным языком на латинской графике", – напомнил парламентарий.

По его словам, если Конституционный суд и ряд членов парламента хотят пойти против воли Великого Национального собрания, ставшего ядром современной молдавской государственности, где были заложены основы Декларации о независимости страны, они должны сказать об этом прямо и внятно.

Заседание парламента Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
Горячие споры в парламенте Молдовы: бушуют страсти вокруг русского языка

"Таким образом, они плюнут в лицо тем 500 тысячам граждан, которые требовали этого. Более того, 60 процентов населения, согласно всем опросам, называют свой язык молдавским, а не румынским. Поэтому аргументы Конституционного суда как минимум не соответствуют действительности", – добавил Цырдя.

Представитель фракции ПСРМ считает, что своим решением КС страны просто грубо исказил реальное положение дел в стране, поскольку право на национальную идентификацию и название языка является конституционным. По общепринятой европейской практике никто не может заставить человека называть свою национальность и язык по-иному, нежели они есть в действительности.

"Сегодня русский язык в Молдове понимают около 80 процентов населения. Я приведу примеры: по данным Facebook, сегодня в стране русский язык используют 47 процентов граждан. То есть практически все поровну, русский язык используется так же, как молдавский", – резюмировал депутат.

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

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Теги:
молдаване, русский язык в Молдове, русский язык, Богдан Цырдя


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