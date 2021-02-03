Пойсик: расскажу, почему европейцы используют Молдову при сотрудничестве

Экономический эксперт проанализировал, по каким причинам кооперация между Молдовой и Францией является не совсем взаимовыгодным процессом.

Экспертиза Пойсик: расскажу, почему европейцы используют Молдову при сотрудничестве

Свою деятельность на посту главы государства новый президент Майя Санду начала не с того, чтобы вплотную включиться в решение внутриполитического кризиса в стране, а с активной повестки зарубежных визитов, первые два из которых она совершила в Киев и в Брюссель, и вот на очереди - Париж.

Майя Санду посетит французскую столицу 3-4 февраля, в ходе визита у нее запланирована встреча с лидером страны Эммануэлем Макроном.

Как сообщается на сайте администрации молдавского президента, визит главы государства направлен на то, чтобы "придать новый импульс политическим, экономическим и культурным отношениям между Молдовой и Францией".

Стоит ли ожидать, что в выстраивании отношений с Молдовой Франция и другие страны - локомотивы Европейского союза будут играть по-честному либо нашу страну просто используют в геополитических процессах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Михаил Пойсик.

Он не ожидает от визита Санду в Париж серьезных договоренностей в сфере бизнеса. По мнению эксперта, эта поездка молдавского президента будет нести исключительно политический подтекст.

"Надо понимать, что Франция, будучи одной из передовых стран ЕС, очень далеко ушла от Молдовы в технологическом плане. Республика пока интересна французским инвесторам только в смысле открытия здесь производств из давальческого сырья. К сожалению, выпуск продукции на подобных предприятиях абсолютно не требует наличия интеллектуального потенциала", – заявил собеседник. © Sputnik / Irina Kalashnikova Франция: въезд из-за пределов ЕС не будет разрешен

Аналитик подчеркнул: если обратить внимание на весь молдавский экспорт в Евросоюз за прошлый год, мы увидим: не менее половины его составила именно продукция из давальческого сырья. То есть местному предприятию с дешевой, по меркам ЕС, рабочей силой предоставляют материалы, лекала, документацию для выполнения, по сути, примитивной работы. Хотя, конечно, и такая деятельность позволяет создать в Молдове некоторое количество рабочих мест.

"Кроме того, Молдова экспортирует в ЕС сырье – пшеницу, кукурузу, подсолнечник, орехи. Но о том, чтобы поставлять в ту же Францию вино или сахар, конечно же, и речи быть не может", – сказал эксперт.

Зато, утверждает Михаил Пойсик, у Майи Санду будет отличная возможность познакомиться "с руководящими лицами Франции, которые смогут в будущем поддерживать Молдову на совещаниях в ЕС".

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