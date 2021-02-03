Волницкий: Санду надо было бы решать проблемы страны, а не ездить в Париж

Эксперт прокомментировал визит президента Майи Санду во Францию, отметив при этом, что сейчас ей лучше было бы заняться разрешением кризиса во внутренней политике страны, а затем заниматься выстраиванием внешних связей республики.

Экспертиза Волницкий: Санду надо было бы решать проблемы страны, а не ездить в Париж

Свой третий официальный визит президент Молдовы Майя Санду совершает во Францию, занимаясь выстраиванием своего политического имиджа как прозападного политика, в то время как внутри страны царит полная неопределенность. Пока неизвестно до конца, куда выведет Молдову кривая одного из самых острых политических кризисов за всю историю независимости.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Игорь Волницкий, президенту следовало бы не увлекаться зарубежными вояжами в такой непростой для страны период, а сконцентрироваться на решении исключительно внутренних проблем.

"Важно иметь хорошие отношения с крупными мировыми державами и международными организациями, – говорит в интервью Sputnik Молдова политический аналитик Игорь Волницкий. – Но, наверное, для поездки в Париж Майя Санду выбрала не самое удачное время. Пока в Молдове не будет ясности в отношении правительства, досрочных выборов – подобные визиты конкретных результатов не дадут", – заявил собеседник.

По словам Волницкого, в Брюсселе молдавский президент не получила от европейских чиновников ничего более конкретного, чем просто заверения в неизменности поддержки Молдовы. И это, по его мнению, естественно – Евросоюз не станет даже обсуждать возможность финансовой помощи стране, пока не будет понятно, кто ею реально руководит.

"Возможно, госпоже президенту следовало бы сейчас сконцентрировать все свое внимание на политическом кризисе, с которым столкнулась Молдова. Эту проблему необходимо решить прежде всего, только после этого можно будет более или менее конкретно говорить с внешними партнерами", – считает Волницкий.

Эксперту представляется не совсем оправданным и географическое направление, выбранное молдавским президентом для своего третьего зарубежного визита. Локомотивом Европейского союза по-прежнему остается Германия, а Ангела Меркель – заметной фигурой в Европейской народной партии, в которой состоит и политформирование, до недавнего времени руководимое Майей Санду. Визит в Берлин, считает аналитик, сегодня был бы более логичным.

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