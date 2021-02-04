Михэеш: объясню, почему досрочные выборы в Молдове почти невозможны

Эксперт назвал несколько факторов, которые препятствуют инициированию смены депутатского корпуса, политический кризис сыграл в этом свою роль.

Экспертиза Михэеш: объясню, почему досрочные выборы в Молдове почти невозможны

Главной интригой в политической жизни страны остается вероятность роспуска парламента, который возможен лишь в том случае, если законотворцы дважды не утвердят кандидата в премьер-министры. Первой была выдвинута кандидатура Натальи Гаврилицы, уже несколько фракций в высшем законодательном органе республики заявили, что не поддержат ее, другие сохраняют таинственное молчание, не говоря ни "да", ни "нет".

Есть еще один вариант, при котором ситуативное парламентское большинство может предложить президенту своего кандидата, глава государства обязана будет его выдвинуть, а депутаты утвердят.

Какие сценарии в сложившейся ситуации наиболее вероятны? Ответ на вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Роман Михэеш.

"С моей точки зрения досрочные выборы в стране невозможны, поскольку для того, чтобы они состоялись, две партии должны прийти к консенсусу – это ПСРМ и "Действие и солидарность" (PAS). Именно у фракций этих партий есть 52-53 депутата в парламенте", – заявил собеседник.

По словам эксперта, ситуация сложилась двоякая, когда PAS любыми способами хочет добиться роспуска парламента, а социалисты хоть и заявляют об этой необходимости, но все же находятся в выжидательной политической позиции.

"Правым этим выборы выгодны. Почему? Потому что Майя Санду является президентом и хочет упрочить полученный ею результат в предыдущей кампании, где она боролась за кресло главы государства. Желают ли в ПСРМ этих выборов? Я вижу, что у Игоря Додона, у других лидеров этой партии мнения разнятся", – добавил политический аналитик.

Михэеш также подчеркнул, что Додон сам в одном из последних своих интервью не исключил, что нынешний парламент может проработать до очередных "календарных" выборов, которые возможны лишь осенью 2023 года.

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