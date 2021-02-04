09:59 04 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Валентин Крылов.
© Sputnik / Osmatesco

Крылов: есть причины, по которым Молдова оказалась на дне кризиса в политике

Экспертиза
Получить короткую ссылку
97 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210204/33482798/est-prichiny-po-kotorym-moldova-okazalas-na-dne-krizisa-v-politike.html

Политолог и депутат первого парламента независимой Молдовы Валентин Крылов объяснил, по каким причинам страна оказалась в такой непростой ситуации, в тупике, выхода из которого пока не видно.

Экспертиза
Крылов: есть причины, по которым Молдова оказалась на дне кризиса в политике

Многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний политический кризис входит в определенный топ трудностей в жизни парламента и правительства страны за всю историю независимости Республики Молдова, когда пути выхода из тупика вроде и просматриваются, но закон говорит о том, что обойти его нельзя.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Валентин Крылов, сегодня ситуация является критичной именно потому, что существует негласное, ситуативное большинство в парламенте, предсказать стратегию которого пока сложно.

"Это большинство формально существует и может принимать законодательные акты, есть и временное правительство, которые исполняет свои обязательства, управляя государственными делами. Конечно, назвать такую ситуацию нормальной нельзя. Такой Кабмин не поддерживается устойчивым парламентским большинством", - заявил эксперт.
Ян Лисневский
© Sputnik / Mihai Caraus
Эксперт: досрочные выборы не выведут Молдову из политического кризиса

По словам собеседника, при неформилизованном правящем большинстве в парламенте складывается не вполне репрезентативная ситуация, когда депутаты, в него входящие, могут голосовать лишь за те законопроекты, которые их устраивают. Если же проекты законов идут вразрез с их интересами, эта "коалиция" сразу перестает существовать.

"Такая ситуация может продлиться лишь временно. Но долго так дела идти не могут. Есть вопросы, которые потребуют ответственного голосования депутатов, ответственных решений со стороны исполнительной власти", - добавил Крылов.

По прогнозам эксперта, политический кризис в стране будет поэтапно развиваться и не исключено, что он станет более серьезным и глубоким в ближайшие несколько месяцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Эксперт: досрочные выборы не выведут Молдову из политического кризиса
Урекян: расскажу об истинных причинах политического кризиса в Молдове
"Экспертиза": чем завершится политический кризис в Молдове
Теги:
причины, Молдова, политика, кризис


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней
Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться