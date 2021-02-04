Крылов: есть причины, по которым Молдова оказалась на дне кризиса в политике

Политолог и депутат первого парламента независимой Молдовы Валентин Крылов объяснил, по каким причинам страна оказалась в такой непростой ситуации, в тупике, выхода из которого пока не видно.

Экспертиза Крылов: есть причины, по которым Молдова оказалась на дне кризиса в политике

Многие эксперты сходятся во мнении, что нынешний политический кризис входит в определенный топ трудностей в жизни парламента и правительства страны за всю историю независимости Республики Молдова, когда пути выхода из тупика вроде и просматриваются, но закон говорит о том, что обойти его нельзя.

Как заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Валентин Крылов, сегодня ситуация является критичной именно потому, что существует негласное, ситуативное большинство в парламенте, предсказать стратегию которого пока сложно.

"Это большинство формально существует и может принимать законодательные акты, есть и временное правительство, которые исполняет свои обязательства, управляя государственными делами. Конечно, назвать такую ситуацию нормальной нельзя. Такой Кабмин не поддерживается устойчивым парламентским большинством", - заявил эксперт. © Sputnik / Mihai Caraus Эксперт: досрочные выборы не выведут Молдову из политического кризиса

По словам собеседника, при неформилизованном правящем большинстве в парламенте складывается не вполне репрезентативная ситуация, когда депутаты, в него входящие, могут голосовать лишь за те законопроекты, которые их устраивают. Если же проекты законов идут вразрез с их интересами, эта "коалиция" сразу перестает существовать.

"Такая ситуация может продлиться лишь временно. Но долго так дела идти не могут. Есть вопросы, которые потребуют ответственного голосования депутатов, ответственных решений со стороны исполнительной власти", - добавил Крылов.

По прогнозам эксперта, политический кризис в стране будет поэтапно развиваться и не исключено, что он станет более серьезным и глубоким в ближайшие несколько месяцев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova