Криган: сколько лет надо экономике Молдовы для восстановления от кризиса

Экспертиза Криган: сколько лет надо экономике Молдовы для восстановления от кризиса

Пандемические ограничения, вызванные распространением коронавируса нового типа, в значительной степени ударили по состоянию национальной экономики, которая и до эпидемии находилась не в лучшей форме.

Падение уровня валового внутреннего продукта в стране за минувший год и начало нынешнего на фоне кризиса, спровоцированного пандемией, приближается к отметке в 10 процентов, а прогнозы на ближайшее время вряд ли можно назвать оптимистическими. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Андрей Криган.

"Рост в 4,4 процента от ВВП, прогнозируемый министерством экономики республики в 2021-м, говорит лишь о том, что нам понадобится, как минимум 2-3 года для того, чтобы вернуться к уровню 2019 года. Это слишком большой временной отрезок, если говорить о том, что мы всего лишь развивающаяся страна", - заявил специалист. © Sputnik / Rodion Proca Муравский: как на экономике Молдовы отразился кризис, вызванный пандемией

По мнению собеседника, экономика Молдовы демонстрирует слишком медленный экономический рост. Криган привел в пример ситуацию 2009 года в республике, когда страну захлестнул не менее сильный, чем сейчас, экономический кризис. Тогда страна сумела выйти из крутого пике, показав рост ВВП в последующие годы свыше 5 процентов.

"Сегодня Молдове, как никогда, нужна экономическая стабильность, поскольку мы понимаем, что выйти из кризиса мы сможем лишь через массовое привлечение инвестиций, внедрение инфраструктурных проектов, создание новых рабочих мест. Но для этого необходимо создать атмосферу доверия для инвесторов", - добавил экономист.

Криган уверен: в среднесрочной перспективе зарубежные доноры и партнеры нашей республики должны знать четко, с кем они общаются и на каких условиях работают в нашей стране. На данный момент усугубляют степень доверия ко внутренним делам в Молдове несовершенность системы правосудия и коррупция, присутствующая в органах государственной власти.

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