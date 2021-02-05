Программа "Экспертиза": пути выхода из политического тупика в Молдове

Молдавские социалисты не поддержат кабинет министров Натальи Гаврилицы. Об этом сообщил пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

"Мы не боимся досрочных парламентских выборов и готовы принять такое решение, которое будет в интересах граждан. Мы не будем голосовать за правительство Гаврилицы на следующей неделе. Это окончательное решение. Я говорил, что это моя позиция, но обсудил это и с коллегами по партии. Заверяю, госпожа Гаврилица, будьте уверены, что на следующей неделе премьер-министром вы не станете", – сказал Додон.

По его словам, скорее всего заседание парламента, на котором планируется рассмотреть состав и программу кабинета министров, состоится в четверг. Он уточнил, что депутаты-социалисты будут присутствовать на этом обсуждении.

На вопрос о том, как поступят социалисты, если при второй попытке президент Майя Санду выдвинет другого кандидата в премьеры, Додон отметил, что ПСРМ может проголосовать за правительство, если в нем будут представители партии.

Ряд других фракций также заявили о том, что не будут голосовать за утверждение Гаврилицы. Чем же завершится политический кризис в стране?

Об этом, а также о том, когда в нашей республике начнется вакцинация от коронавируса, в эфире студии Sputnik Молдова беседуют журналисты Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.

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