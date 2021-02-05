20:19 05 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.42
  • RUB0.23
  • RON4.28
  • UAH0.63
Поиск
LIVE:
Экспертиза

Программа "Экспертиза": пути выхода из политического тупика в Молдове

Получить короткую ссылку
12 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Sputnik
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/02/05/33509393.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210205/33508711/ekspertiza-puti-vykhoda-iz-politicheskogo-tupika-v-moldove.html

Обозреватели студии Sputnik Молдова Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский детально обсуждают возможные решения политического кризиса в стране.

Молдавские социалисты не поддержат кабинет министров Натальи Гаврилицы. Об этом сообщил пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

"Мы не боимся досрочных парламентских выборов и готовы принять такое решение, которое будет в интересах граждан. Мы не будем голосовать за правительство Гаврилицы на следующей неделе. Это окончательное решение. Я говорил, что это моя позиция, но обсудил это и с коллегами по партии. Заверяю, госпожа Гаврилица, будьте уверены, что на следующей неделе премьер-министром вы не станете", – сказал Додон.

По его словам, скорее всего заседание парламента, на котором планируется рассмотреть состав и программу кабинета министров, состоится в четверг. Он уточнил, что депутаты-социалисты будут присутствовать на этом обсуждении.

На вопрос о том, как поступят социалисты, если при второй попытке президент Майя Санду выдвинет другого кандидата в премьеры, Додон отметил, что ПСРМ может проголосовать за правительство, если в нем будут представители партии.

Дмитрий Дьяков.
© Sputnik / Osmatesco
Дмитрий Дьяков: этот психоз молдавские партии создали собственноручно

Ряд других фракций также заявили о том, что не будут голосовать за утверждение Гаврилицы. Чем же завершится политический кризис в стране? 

Об этом, а также о том, когда в нашей республике начнется вакцинация от коронавируса, в эфире студии Sputnik Молдова беседуют журналисты Андрей Петрик, Сергей Цуркану и Геннадий Вакуловский.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

"Экспертиза": Елена Горелова - о том, возможно ли в Молдове экономическое чудо
Программа "Экспертиза": скандальное решение КС по статусу русского языка
"Экспертиза": чем завершится политический кризис в Молдове
Теги:
выход, тупик, Молдова, политика


Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik


Колумнисты
Мультимедиа
Снимок из серии A Painful Necessity итальянского фотографа Gabriele Micalizzi, победивший в категории People среди профессионалов конкурса Tokyo International Foto Awards 2020.
Фото - Победители конкурса Tokyo International Foto Awards 2020
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и Евросоюза
Лавров предупредил об опасности дальнейшего ухудшения отношений России и ЕС
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться