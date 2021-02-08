Рар: будет ли Санду выстраивать отношения с Россией

Экспертиза Рар: будет ли Санду выстраивать отношения с Россией

После вступления в должность глава государства Майя Санду заявила, что совершит визит в столицу России, если получит такое предложение. В то же время она позиционирует себя как правый, прозападный политик.

Насколько Санду в принципе желает выстраивания отношений с Россией и ждут ли ее там? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог из Берлина Александр Рар.

"В политике нет слова "рукопожатный". Есть, конечно, те, кто развязывал войны или конфликты, им не хотят пожимать руку. Я думаю, что в России трезво оценивают ситуацию вокруг Майи Санду. Там понимают, что ей нужен западный ресурс, чтобы удержаться у власти в Молдове, поэтому она и старается понравиться ЕС и США", - заявил собеседник. © Sputnik / Нина Зотина Почему Запад ополчился на российские СМИ?

По словам эксперта, Запад через Санду будет продолжать транслировать идею о том, чтобы российские миротворческие силы и военные покинули территорию Приднестровья, поскольку в Брюсселе и Вашингтоне рассматривают территорию этой непризнанной республики исключительно как форпост России, а не регион с замороженным военным конфликтом.

"Санду понимает, что, пока она будет делать такие заявления, она будет нравиться Западу. Все понимают, что сейчас ей нужна такая шумиха. Таким образом, она покажет, что прочно стоит на прозападных позициях, что проводит совершенно иной внешнеполитический курс, чем проводил ее предшественник Игорь Додон", - добавил Рар.

По словам политолога, Санду надеется, что президент США Джо Байден, который сейчас будет собирать альянс демократических государств, должен обратить внимание на Молдову. Именно такой курс будет поддерживать во внешней политике новый президент Молдовы, считает Рар.

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