LIVE: Программа "Экспертиза" – полезные и опасные соцсети, как ими пользоваться

Жизнь современного человека сегодня невозможно представить без социальных сетей: какие опасности скрыты в них? Ответ на вопрос ищет журналист Sputnik Молдова Андрей Петрик, беседуя в программе "Экспертиза" с Татьяной Богдан и Алексеем Сивуником.

Сегодня подавляющее большинство жителей Молдовы не представляют свою жизнь без интернета и без соцсетей. Плохо это или хорошо, решает каждый для себя. Но общение, знакомства, споры, политические, коммерческие и социальные кампании и многое другое происходит сегодня в большинстве случаев посредством интернета и соцсетей. Это факт. Это реалии современности.

И в этой связи возникает большое количество вопросов о том, чем интернет и соцсети в частности полезны для общества, а также какие риски и опасности поджидают пользователей. Ведь цифровыми технологиями пользуются не только добросовестные и порядочные люди, но и разного рода злоумышленники.

Об этом идет речь в программе "Экспертиза" студии Sputnik Молдова.

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