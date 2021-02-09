Сырбу: политические разборки в парламенте – когда это закончится

Парламентарий рассказал, почему в высшем законодательном органе страны все чаще можно увидеть неадекватное поведение некоторых народных избранников.

Экспертиза Сырбу: политические разборки в парламенте - когда это закончится

Еще десять лет назад в стенах парламента Молдовы было практически невозможно увидеть поведение депутатов, которое выходило бы за рамки общественной морали, поскольку это народные избранники. В нынешнем составе некоторые парламентарии все чаще пускают в ход кулаки и от словесных перепалок переходят к рукоприкладству, а также ломают оборудование и оргтехнику в зале заседаний.

Почему это происходит, и когда граждане Молдовы перестанут быть вынужденными свидетелями этого нелицеприятного зрелища? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал депутат молдавского парламента Сергей Сырбу.

"Ответить на этот вопрос сложно, поскольку только избиратели на следующих выборах смогут наказать депутатов, если они действовали таким образом. Понятно, что такие потасовки есть и в других парламентах, но этим они позорят себя. В декабре они "рвали" микрофоны лишь потому, что хотели заблокировать голосование за бюджет", – заявил Сырбу.

По словам собеседника, депутаты от правых партий вели себя в данной ситуации не совсем адекватно, в то время как в статьях бюджета было голосование за вопросы о повышении зарплат врачам и медперсоналу, другим категориям получателей социальных пособий.

"Только избиратель может их наказать, выбрав других депутатов, других представителей политического класса страны", – добавил Сырбу.

Чтобы наказать тех народных избранников, которые гнушаются нормами общественной морали, он предложил отменить депутатский иммунитет, как таковой, чтобы любой депутат, вне зависимости от его властных связей, отвечал бы перед законом за каждое противоправное действие.

Главной политической интригой текущей недели станет рассмотрение депутатами программы и состава кабинета министров во главе с Натальей Гаврилицей, которую выдвинула новый президент страны Майя Санду. Не перейдут ли депутаты вновь к нестандартным методам выяснения отношений, неизвестно. Однако, учитывая декабрьские события в стенах высшего законодательного органа страны, исключать это нельзя.

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