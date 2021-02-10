Боля: расскажу о сценариях выхода из политического кризиса в Молдове

Гордиев узел молдавского политического кризиса затянулся очень плотно, о том, как его разрубить, в эфире студии Sputnik Молдова рассказал парламентарий от фракции социалистов.

Экспертиза Боля: расскажу о сценариях выхода из политического кризиса в Молдове

Молдавские социалисты не поддержат кабинет министров Натальи Гаврилицы. Об этом сообщил пятый президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

По его словам, скорее всего, заседание парламента, на котором планируется рассмотреть состав и программу кабинета министров, состоится в четверг. Он уточнил, что депутаты-социалисты будут присутствовать на этом обсуждении.

На вопрос о том, как поступят социалисты, если при второй попытке президент Майя Санду выдвинет другого кандидата в премьеры, Додон ответил, что ПСРМ может проголосовать за правительство, если в нем будут представители партии.

В свою очередь, депутат от фракции Партии социалистов в молдавском парламенте Василий Боля, выступая в эфире студии Sputnik Молдова, также рассказал о дальнейших сценариях выхода из политического кризиса в республике.

"Согласно законодательству мы можем предположить, что, когда не будет утверждено правительство Гаврилицы, следующее, что должен сделать президент, – вновь провести раунд переговоров с парламентскими фракциями и группами. Исходя из этого, либо вновь выдвинуть кандидата, либо поддержать того, кого определят депутаты, представив 51 подпись в его поддержку", – заявил Боля.

Парламентарий не исключил, что президент Молдовы Майя Санду может и во второй раз выдвинуть кандидатуру Натальи Гаврилицы, но уже с несколько измененным составом ее кабинета министров.

"Либо Санду предложит другую кандидатуру, но все это станет ясно после голосования в парламенте по составу и программе правительства, которые предложены", – добавил собеседник.

Боля напомнил, что при отклонении кандидатуры Гаврилицы у Санду остается 45-дневный срок, для того чтобы представить на суд парламентариев другого соискателя этой высокой государственной должности, если, конечно, инициатива не пойдет со стороны самих депутатов в их большинстве.

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