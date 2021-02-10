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Виктор Жук
© Sputnik / Osmatesco

Жук: социалисты должны или возглавить кабмин, или пойти на досрочные выборы

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210210/33559401/sotsialisty-ili-dolzhny-vozglavit-kabmin-ili-poyti-na-dosrochnye-vybory.html

Эксперт в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал наиболее вероятные сценарии, по которым политический кризис в республике будет медленно, но верно двигаться к своей развязке.

Экспертиза
Жук: социалисты или должны возглавить Кабмин, или пойти на досрочные выборы

За почти тридцатилетний период существования Молдовы как независимого и суверенного государства затяжные политические кризисы в стране случались нечасто. Один из недавних – период, когда с 2009 по 2012 год в стране не могли избрать президента, после чего им стал Николае Тимофти. Сейчас, после того как процедуру избрания главы государства изменили с парламентской на всенародную, кризисная ситуация осложнилась тем, что возникли нестыковки и несогласованность в работе между президентом Майей Санду и нынешним составом высшего законодательного органа страны.

Чем завершится это крутое пике в отечественной политике? Ответ на поставленный вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Правительство Гаврилицы не утвердят, поскольку законы политического жанра являются такими. Некоторые политические игроки в республике заинтересованы в затягивании времени. Что касается второй попытки, думаю, что Партия социалистов должна определиться: или они возглавят правительство до очередных парламентских выборов, или пойдут на досрочные", – сказал Жук.

Ион Леукэ
© Sputnik / Osmatesco
Депутат ДПМ: досрочные выборы могут усугубить политический кризис в Молдове
Собеседник призвал депутатов все же руководствоваться здравым смыслом – пойти на досрочные парламентские выборы, в ходе которых граждане определятся со следующим составом парламента, после чего можно будет вести переговоры о создании новой правящей коалиции и утверждении правительства, состоящего из представителей сразу нескольких партий.

"Не думаю, что Партия социалистов и политическое формирование "Шор" хотят брать ответственность за управление страной. Сейчас времена очень трудные. И в случае утверждения своего кабмина им придется взвалить эту ношу на себя", – добавил политолог.

По словам специалиста, на данном политическом этапе в республике наиболее выигрышной позицией станет перекладывание этой ответственности на плечи нового президента и временного правительства, которое выполняет лишь базовые обязанности по управлению государством.

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Теги:
причины, парламент, утверждение, правительство


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