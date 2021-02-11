Сивуник: расскажу, кто такие молдавские политические "тролли" в соцсетях

Сегмент молдавского интернета уже не первый год "обживают" платные комментаторы, нанятые политиками и партиями для того, чтобы размежевать общество.

Экспертиза Сивуник: расскажу, кто такие молдавские политические "тролли" в соцсетях

Молдавское общество давно разошлось по геополитическим "баррикадам", часть населения видит развитие республики в сближении с Евросоюзом и Западом, другая, примерно равная, – с Россией и странами Евразийского экономического союза. Об этом свидетельствуют данные многочисленных социологических исследований, проводящихся в стране.

Но последние 5-7 лет ознаменовались и тем, что партии активно начали применять наемных интернет-сотрудников, целью которых является поддержка того или иного тренда. Их на сленге именуют политическими "троллями".

Как действуют такие "специалисты"? Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по ведению групп в социальных сетях, блогер Алексей Сивуник.

"Эта схема используется политиками элементарно. Они нанимают десять человек, каждый из которых отвечает за ведение сразу нескольких профилей в соцсетях, после чего начинается четкая и заказная атака на тот или иной контент. В данном случае не столько политика влияет на соцсети, а наоборот", – сказал собеседник.

По словам эксперта, чтобы раскрутить свой политический бренд или уничтожить конкурента, много усилий прилагать не приходится.

Такая практика в Глобальной паутине появилась давно, в том числе и в коммерции, когда кто-то выставлял свою продукцию на продажу и просил, чтобы определенные люди оставляли о ней позитивные комментарии, а о товарах конкурента – совсем даже наоборот.

"Точно также оппоненты-политики в нашей стране заказывают атаки друг на друга, а наемные "тролли" выставляли конкурента в уничижительном ключе", – добавил Сивуник.

Специалист также подчеркнул, что социальные стали в буквальном смысле полем для политических баталий кланов и группировок, а в молдавском сегменте интернета такая практика активно применяется, чтобы в той или иной степени овладевать умами и чувствами людей.

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