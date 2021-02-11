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Петр Олейник
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Олейник: почему кишиневцы массово бегут из столицы и скупают дома в пригороде

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210211/33574450/kishinevtsy-massovo-begut-iz-stolitsy-i-skupayut-doma-v-prigorode.html

Эксперт по недвижимости рассказал о том, как пандемия коронавируса повлияла на процесс купли-продажи жилья в Кишиневе и его окрестностях.

Экспертиза
Олейник: почему кишиневцы массово бегут из столицы и скупают дома в пригороде

Боязнь заразиться коронавирусом нового типа отразилась на тенденциях рынка недвижимости в минувшем и нынешнем году. Многие кишиневцы из страха подцепить опасную инфекцию все чаще склонялись к решению приобрести дом за городом, где скученности людей практически нет, а необходимость появляться в потенциально опасных местах отпадает сама собой. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по недвижимости Петр Олейник.

"Я думаю, что эта тенденция вызвана скорее не окончательным переездом кишиневцев за город, сколько возможностью иметь какое-то дополнительное жилье на случай введения каких-то ограничительных мер в связи с COVID-19. Мы помним, как в прошлом году людям не давали даже гулять в парках, вот они и решили купить жилье на земле", – сказал собеседник.

Многоэтажный жилой дом
© Sputnik / Григорий Сысоев
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По словам эксперта, многих жителей столицы побудил к приобретению пригородных недорогих домов фактор замкнутого пространства, когда в период полной изоляции и чрезвычайного положения им приходилось неделями сидеть взаперти. Чисто психологически те, кто плохо переносили самоизоляцию, но имели достаточно средств, решили прибегнуть именно к такому, запасному варианту выхода из ситуации.

Подобное решение, конечно, по карману не всем, утверждает эксперт. Если вывести средний знаменатель, то дом площадью в 100 квадратных метров, построенный в конце 90-х – начале 2000-х годов, расположенный в 10-15 километрах от Кишинева, обойдется в 45-50 тысяч евро.

В качестве сравнения следует отметить, что трехкомнатная квартира в десятиэтажном панельном доме советского периода постройки на рынке оценивается примерно в 38-40 тысяч евро.

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Теги:
Кишинев, купля-продажа, квартиры, дома


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