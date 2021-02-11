Ковалева: "карантинная усталость" у молдаван сформировалась из-за политиков

Специалист рассказала о том, как не впасть в депрессию и стресс на фоне кипения политических страстей в стране и неопределенности по вопросу массовой вакцинации населения от коронавируса нового типа.

Экспертиза Ковалева: "карантинная усталость" у молдаван сформировалась из-за политиков

У многих эпидемиологов за последний год в профессиональной терминологии образовалось устойчивое словосочетание "карантинная усталость", которая означает, что люди попросту больше не могут терпеть соблюдение режима ношения масок и прочих ограничительных мер, введенных в связи с опасностью распространения коронавируса.

Как не отчаяться и не опустить руки в борьбе с угрозой инфекции, когда силы терпеть уже иссякают? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дала доктор психологии, университетский преподаватель Елена Ковалева.

"Люди в нашей стране находятся в таком состоянии длительное время, оно уже переходит в хронический стресс. У многих наших сограждан не осталось никаких ни физических, ни психических сил с этим справляться. Особенно это характерно для людей эмоциональных, физически слабых, у которых рушится и бизнес, и личные планы", – заявила собеседница.

По словам специалиста, "карантинная усталость" граждан Молдовы связалась в один прочный узел, распутывать который власти страны, похоже, не спешат. Психологический контекст же данной проблемы заключается в том, что люди надеются на государство, а оно, в свою очередь, обязало их соблюдать все карантинные меры, ввело те ограничения, которые многим сильно надоели.

"Каждый человек ждет от государства решения этих проблем в виде массовой вакцинации. Но пока политики заняты междоусобными распрями, людям остается просто надеяться на самих себя, адекватно воспринимать текущие угрозы. Уповать лишь на помощь государства - это иллюзия", – добавила эксперт.

Ковалева порекомендовала гражданам бережно расходовать свои внутренние ресурсы, более ответственно относиться к своим близким, своему будущему. В этой ситуации человек, который чувствует моральную подавленность, может находить утешение в советах людей, которые неравнодушно к нему относятся, обратиться за помощью к священнослужителям или психологам.

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