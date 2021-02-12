Шаповалов: Санду может оказаться в той же ситуации, что и Додон в свое время

Экспертиза Шаповалов: Санду может оказаться в той же ситуации, что и Додон в свое время

Как никогда точно охарактеризовал положение президента Майи Санду после прошедшего в четверг пленарного заседания парламента экс-премьер Павел Филип. "Ферзя загнали в угол", – так после известия о выдвижении социалистами новой кандидатуры на должность премьер-министра отреагировал Филип на своей странице в социальной сети.

Как будет работать глава государства с нелояльными правительством и парламентским большинством, о формировании которого также стало известно в четверг? И не окажется ли Санду в том же положении, что и экс-президент Игорь Додон, которого не раз решением Конституционного суда временного отстраняли от должности, и у которого не было поддержки большинства депутатов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

"Санду, несомненно, почувствует себя в том же положении, что и Игорь Додон в свою бытность президентом. Ей надо понять, что не все падает с неба, что в парламентской республике возможны и другие варианты, что надо уметь договариваться и уступать", – сказал собеседник.

По словам эксперта, новому президенту необходимо осознать, что кроме личных политических амбиций, есть страна и люди, живущие в ней, а не только узкие, партийные интересы и желание проведения досрочных выборов. Политолог напомнил, что бывший глава государства находился практически в той же ситуации, что и Санду.

"Фактически Додон два с половиной года находился во властной изоляции. Но тем не менее он что-то делал, продвигал, решал текущие для страны вопросы. С помощью президента удалось сформировать правительство и изгнать из власти олигарха Плахотнюка", – добавил собеседник.

Шаповалов предложил президенту Санду показать свои способности в условиях, когда у нее нет поддержки парламентского большинства, а также объяснить избирателям, как именно политик собирается выполнять обещания, данные ею в период своей предвыборной кампании.

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в четверг сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианы Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

Фракция Партии социалистов предложила нового кандидата в премьеры – Мариану Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. В свою очередь, Майя Санду не подчинилась воле народных избранников и повторно выдвинула Наталью Гаврилицу кандидатом на пост премьер-министра, несмотря на то, что парламент отклонил ее кандидатуру в четверг.

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