Кузнецов: политические "хотелки" Санду и анархия в Молдове

Политолог проанализировал, почему в парламентской республике, коей является Молдова, президенту слишком самоуверенно выдавать свои желаемые политические амбиции за действительность.

Экспертиза Кузнецов: политические "хотелки" Санду и "законная анархия" в Молдове

Политики в республике не должны забывать о том, что по форме правления Молдова - парламентская республика, и властные решения принимаются на уровне большинства депутатов, а не конкретными государственными чиновниками или президентом.

Об этом доктор права, политолог Александр Кузнецов заявил в эфире студии Sputnik Молдова, комментируя формирование правящего большинства в парламенте страны, состоящего из депутатов фракций ПСРМ, партии "Шор", блока "За Молдову" и нескольких независимых народных избранников, а также неподчинение главы государства выдвижению Марианы Дурлештяну в качестве кандидата в премьер-министры. Санду в четверг вечером повторно предложила Наталью Гаврилицу на пост главы Кабмина.

"Мы не должны забывать о том, что у нас – парламентская республика. То, что мы хотим делать, – одно, а то, что говорит закон, - другое. Некоторые политики считают закон неправильным. Но мы не можем его игнорировать и трактовать как хотим. В таком случае в стране наступает анархия", – отметил собеседник.

Он уверен: некоторые законы в стране необходимо менять, но в парламентской республике желания президента мало что значат. Санду же ведет себя как глава президентской страны с некоторыми диктаторскими замашками.

Президент в Молдове, по словам собеседника, – фигура номинальная, у которой полномочий столько же, сколько у королевы Великобритании или у императора Японии.

"Глава молдавского государства не может диктовать парламентариям, каким образом назначать исполнительную власть. Я знаю, что мои слова многим не понравятся, но закон диктует свои условия", – подытожил собеседник.

Ранее в парламенте провалился вотум доверия предложенному Майей Санду кандидату в премьеры – Наталье Гаврилице. За ее программу и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

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