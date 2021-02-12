Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента

Профессор и специалист в области права Теодор Кырнац детально объяснил, почему президент Молдовы может лишиться своей должности.

Экспертиза Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента

По закону высшая власть в Республике Молдова принадлежит народу, представительным органом которого является парламент. Президент также может выступать от имени народа, но лишь репрезентативно, не имея реальных полномочий. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил Теодор Кырнац, комментируя инициативу Майи Санду во второй раз выдвинуть Наталью Гаврилицу на должность премьер-министра вопреки воле большинства депутатов, которые предложили утвердить в этой должности Мариану Дурлештяну.

"Согласно конституционным нормам, если парламентское большинство выдвинет своего кандидата, президент обязан утвердить его официально и представить высшему законодательному органу, который своим голосованием вручит ему и его команде кредит доверия", – заявил собеседник.

По словам эксперта, Санду руководствуется личными амбициями, желая спровоцировать ситуацию для роспуска парламента и проведения досрочных выборов в высший законодательный орган страны. Действия Санду, как утверждает Кырнац, вообще не основываются на Конституции Молдовы, поскольку президент по закону должен способствовать созданию нового правительства, а не препятствовать всячески этому процессу.

"Во всех странах с развитой демократией парламент, который стремится к досрочным выборам, несколько раз не утверждает кандидатов в премьер-министры, после чего происходит роспуск законодательного органа. Конституционный суд должен высказаться по инициативе Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы повторно", – сказал профессор.

По утверждению правоведа, сложно спрогнозировать вердикт КС, поскольку его члены назначались по политическим критериям. Если идти строго в соответствии с Конституцией Молдовы, то судьи должны отклонить инициативу Санду, признав ее не соответствующей положениям Основного закона страны.

"Вполне возможно, что за нарушение президентом положений Конституции может начаться процедура импичмента", – резюмировал Кырнац.

В юридической практике импичмент означает процедуру судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

Обвинение в процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершенных незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

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