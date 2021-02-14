Дайджест недели: тайные желания Санду и судьба правительства Молдовы

Уходящая неделя приблизила страну к пику затянувшегося политического кризиса, когда президент противопоставила свое мнение воле парламентского большинства: обозреватель Sputnik и ведущие эксперты пытались разобраться, чем закончится этот тупик во власти.

Политики в республике не должны забывать о том, что по форме правления Молдова - парламентская республика, и властные решения принимаются на уровне большинства депутатов, а не конкретными государственными чиновниками или президентом. Об этом говорит молдавское законодательство.

Но, несмотря на это, президент Майя Санду воспротивилась воле парламентского большинства, которое выдвинуло Марианну Дурлештяну на должность премьер-министра, и вновь выставила своего кандидата – Наталью Гаврилицу, за которую не было ни одного голоса, ни один депутат не решился вручить ей мандат доверия.

Свое решение выдвинуть Гаврилицу Санду озвучила на брифинге в четверг, комментируя формирование правящего большинства в парламенте страны, состоящего из депутатов фракций ПСРМ, партии "Шор", блока "За Молдову" и нескольких независимых народных избранников.

Чем закончится это политическое противостояние? Ведущие эксперты Молдовы проанализировали сложную ситуацию и вынесли свой вердикт.

Когда желания превыше Конституции

По закону высшая власть в Республике Молдова принадлежит народу, представительным органом которого является парламент. Президент также может выступать от имени народа, но лишь репрезентативно, не имея реальных полномочий.

Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил Теодор Кырнац, комментируя инициативу Майи Санду во второй раз выдвинуть Наталью Гаврилицу на должность премьер-министра вопреки воле большинства депутатов, которые предложили утвердить в этой должности Марианну Дурлештяну.

Экспертиза Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента

"Согласно конституционным нормам, если парламентское большинство выдвинет своего кандидата, президент обязан утвердить его официально и представить высшему законодательному органу, который своим голосованием вручит ему и его команде кредит доверия", – заявил собеседник.

© AFP 2020 / LUDOVIC MARIN Майя Санду.

По словам эксперта, Санду руководствуется личными амбициями, желая спровоцировать ситуацию для роспуска парламента и проведения досрочных выборов в высший законодательный орган страны. Действия Санду, как утверждает Кырнац, вообще не основываются на Конституции Молдовы, поскольку президент по закону должен способствовать созданию нового правительства, а не препятствовать всячески этому процессу.

"Во всех странах с развитой демократией парламент, который стремится к досрочным выборам, несколько раз не утверждает кандидатов в премьер-министры, после чего происходит роспуск законодательного органа. Конституционный суд должен высказаться по инициативе Санду о выдвижении Натальи Гаврилицы повторно", – сказал профессор.

По утверждению правоведа, сложно спрогнозировать вердикт КС, поскольку его члены назначались по политическим критериям.

Если идти строго в соответствии с Конституцией Молдовы, то судьи должны отклонить инициативу Санду, признав ее не соответствующей положениям Основного закона страны.

"Вполне возможно, что за нарушение президентом положений Конституции может начаться процедура импичмента", – резюмировал Кырнац.

В юридической практике импичмент означает процедуру судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

© Sputnik / Mihai Caraus Конституционный суд.

Обвинение в процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершенных незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

Когда ситуация близка к анархии

Политики в республике не должны забывать о том, что по форме правления Молдова - парламентская республика, и властные решения принимаются на уровне большинства депутатов, а не конкретными государственными чиновниками или президентом.

Экспертиза Кузнецов: политические "хотелки" Санду и "законная анархия" в Молдове

Об этом доктор права, политолог Александр Кузнецов заявил в эфире студии Sputnik Молдова, комментируя формирование правящего большинства в парламенте страны, состоящего из депутатов фракций ПСРМ, партии "Шор", блока "За Молдову" и нескольких независимых народных избранников, а также неподчинение главы государства выдвижению Марианны Дурлештяну в качестве кандидата в премьер-министры. Санду в четверг вечером повторно предложила Наталью Гаврилицу на пост главы Кабмина.

"Мы не должны забывать о том, что у нас парламентская республика. То, что мы хотим делать, – одно, а то, что говорит закон, - другое. Некоторые политики считают закон неправильным. Но мы не можем его игнорировать и трактовать как хотим. В таком случае в стране наступает анархия", – отметил собеседник.

Он уверен: некоторые законы в стране необходимо менять, но в парламентской республике желания президента мало что значат. Санду же ведет себя как глава президентской страны с некоторыми диктаторскими замашками.

© Sputnik / Mihai Caraus Президентская администрация.

Президент в Молдове, по словам собеседника, – фигура номинальная, у которой полномочий столько же, сколько у королевы Великобритании или у императора Японии.

"Глава молдавского государства не может диктовать парламентариям, каким образом назначать исполнительную власть. Я знаю, что мои слова многим не понравятся, но закон диктует свои условия", – подытожил собеседник.

Эффект политического бумеранга

Как никогда точно охарактеризовал положение президента Майи Санду после прошедшего в четверг пленарного заседания парламента экс-премьер Павел Филип. "Ферзя загнали в угол", – так после известия о выдвижении социалистами новой кандидатуры на должность премьер-министра отреагировал Филип на своей странице в социальной сети.

Как будет работать глава государства с нелояльными правительством и парламентским большинством, о формировании которого также стало известно в четверг? И не окажется ли Санду в том же положении, что и экс-президент Игорь Додон, которого не раз решением Конституционного суда временного отстраняли от должности и у которого не было поддержки большинства депутатов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, историк, доктор философии Борис Шаповалов.

Экспертиза Шаповалов: Санду может оказаться в той же ситуации, что и Додон в свое время

"Санду, несомненно, почувствует себя в том же положении, что и Игорь Додон в свою бытность президентом. Ей надо понять, что не все падает с неба, что в парламентской республике возможны и другие варианты, что надо уметь договариваться и уступать", – сказал собеседник.

© Sputnik / Miroslav Rotari Игорь Додон и Майя Санду.

По словам эксперта, новому президенту необходимо осознать, что, кроме личных политических амбиций, есть страна и люди, живущие в ней, а не только узкие, партийные интересы и желание проведения досрочных выборов. Политолог напомнил, что бывший глава государства находился практически в той же ситуации, что и Санду.

"Фактически Додон два с половиной года находился во властной изоляции. Но тем не менее он что-то делал, продвигал, решал текущие для страны вопросы. С помощью президента удалось сформировать правительство и изгнать из власти олигарха Плахотнюка", – добавил собеседник.

Шаповалов предложил президенту Санду показать свои способности в условиях, когда у нее нет поддержки парламентского большинства, а также объяснить избирателям, как именно политик собирается выполнять обещания, данные ею в период своей предвыборной кампании.

Глава фракции Партии социалистов Республики Молдова Корнелиу Фуркулицэ в четверг сообщил о создании парламентского большинства для выдвижения Марианны Дурлештяну на пост премьер-министра. В состав большинства вошли 54 депутата от фракций ПСРМ, партии "Шор" и Pentru Moldova.

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