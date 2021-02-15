Рар: возможно ли повторение "оранжевых революций" в Молдове и странах СНГ

Политолог-международник проанализировал, как будет действовать администрация США в бытность Джо Байдена президентом этой заокеанской державы.

Экспертиза Рар: возможно ли повторение "оранжевых революций" в Молдове и странах СНГ

Волна "цветных" революций, которая прокатилась в последние два десятилетия по пространству постсоветских республик, наглядно показала, как коллективный Запад старается сделать из этих стран некую буферную зону, воспрепятствовать их консолидации и сотрудничеству с Российской Федерацией.

После вступления в должность нового президента США Джо Байдена и его команды "американских ястребов" вопрос о том, пойдут ли США вновь на дестабилизацию обстановки в странах СНГ, опять стал весьма актуальным. Свой прогноз в этой связи студии Sputnik Молдова дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Судя по заявлениям госпожи Нуланд, которая была назначена заместителем министра иностранных дел США, конфронтация будет. К власти в США пришли как раз те люди, которые поддерживали "оранжевые революции" в Грузии, на Украине, в Молдове все минувшие годы", – сказал собеседник.

По словам эксперта, "американские ястребы" сделают все возможное для усиления своих позиций на постсоветском пространстве. Существуют и сомнения в проведении администрацией США агрессивной политики по отношению к постсоветским странам. Рар объяснил это изменением положения во внутренней политике заокеанского государства, накоплением массы проблем, которые тревожат американцев.

"При Обаме у США не было столько внутренних проблем, как при Байдене. Тогда Америка была богатой и пережила финансовый кризис. Она первая ввергла все страны в этот кризис и первая из него и вышла. Сейчас Китай выходит первым из пандемии, а США еще год предстоит мучиться с этой проблемой", – добавил политолог.

Как считает Рар, сегодня даже сама демократическая система американцев подвергается серьезным вызовам, а подтверждением тому стали известные инциденты у Капитолия. Списывать американскую угрозу постсоветским странам не стоит, пока США будет решать внутренние проблемы и проводить реформы, но политика вмешательства в дела стран СНГ также может быть вполне вероятной.

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