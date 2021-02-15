18:51 15 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.14
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.63
Поиск
Victor Juc
© Sputnik / Osmatesco

Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах

Экспертиза
Получить короткую ссылку
13110
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210215/33642280/pochemu-moldavskie-politiki-lisheny-morali.html

Многие представители политических элит республики давно оторвались от реальности и плохо понимают текущие проблемы и нужды народа, будучи занятыми преимущественно сведением личных счетов с оппонентами.

Экспертиза
Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах

Сегодня выражение из советского прошлого о том, что депутат является слугой народа, звучит немного саркастически. Да, фактически так и должно быть, но на практике в Молдове давно все иначе.

Куда же девалась мораль в молдавской политике и почему некоторые из тех, кто обличен властью, вспоминают о простых гражданах лишь в период предвыборных кампаний, щедро рассыпая обещания, а потом напрочь о них забывая? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается их морали, в Молдове этот вопрос всегда отходит на второй план, поскольку политиков интересуют лишь узкие, партийные интересы, но риторика основана на том, что все делается для граждан, во имя их интересов в обмен на их электоральную поддержку", - заявил собеседник.
Теодор Кырнац
© Sputnik / Osmatesco
Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента

По словам эксперта, политический класс Молдовы не является элитарным, как в некоторых развитых странах, поскольку у людей, наделенных властью, или у оппозиционеров всегда в авангарде находятся личные, корыстные интересы. Молдавских политиков занимает личное, а не общественное благосостояние.

"Поэтому в Республике Молдова ситуация на протяжении 30 лет является настолько плачевной даже по сравнению с советским периодом", - резюмировал Жук.

Политический кризис в стране затянулся и усугубился после того, как новый президент Молдовы Майя Санду не утвердила кандидатом в премьер-министры страны Марианну Дурлештяну, выдвинутую созданной в минувший четверг парламентской коалицией, состоящей из депутатов Партии социалистов, партии "Шор", блока Pentru Moldova. Многие отечественные эксперты в области конституционного права утверждают, что за такую вольность и выдвижение во второй раз Натальи Гаврилицы в качестве кандидата на пост главы кабмина Санду может грозить процедура импичмента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Михайлов: "ястребы из США", или Как политика Байдена отразится на Молдове
Железная леди молдавской политики: Зинаида Гречаная принимает поздравления
Крылов: есть причины, по которым Молдова оказалась на дне кризиса в политике
Теги:
ответственность, Молдова, политики


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Селфи на Святого Валентина-2021 в Бангкоке (Таиланд).
День Святого Валентина: фотокалейдоскоп
Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией.
Видео: Лавров: ЕС сам разрушил отношения с Россией
Работа учреждений начального и общего среднего образования в Молдове 2020/21.
Школы в Молдове: цифры и факты


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться