Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах

Многие представители политических элит республики давно оторвались от реальности и плохо понимают текущие проблемы и нужды народа, будучи занятыми преимущественно сведением личных счетов с оппонентами.

Экспертиза Жук: почему молдавские политики лишены морали и не заботятся о гражданах

Сегодня выражение из советского прошлого о том, что депутат является слугой народа, звучит немного саркастически. Да, фактически так и должно быть, но на практике в Молдове давно все иначе.

Куда же девалась мораль в молдавской политике и почему некоторые из тех, кто обличен властью, вспоминают о простых гражданах лишь в период предвыборных кампаний, щедро рассыпая обещания, а потом напрочь о них забывая? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор хабилитат политологии Виктор Жук.

"Что касается их морали, в Молдове этот вопрос всегда отходит на второй план, поскольку политиков интересуют лишь узкие, партийные интересы, но риторика основана на том, что все делается для граждан, во имя их интересов в обмен на их электоральную поддержку", - заявил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Кырнац: над Майей Санду нависла опасность импичмента

По словам эксперта, политический класс Молдовы не является элитарным, как в некоторых развитых странах, поскольку у людей, наделенных властью, или у оппозиционеров всегда в авангарде находятся личные, корыстные интересы. Молдавских политиков занимает личное, а не общественное благосостояние.

"Поэтому в Республике Молдова ситуация на протяжении 30 лет является настолько плачевной даже по сравнению с советским периодом", - резюмировал Жук.

Политический кризис в стране затянулся и усугубился после того, как новый президент Молдовы Майя Санду не утвердила кандидатом в премьер-министры страны Марианну Дурлештяну, выдвинутую созданной в минувший четверг парламентской коалицией, состоящей из депутатов Партии социалистов, партии "Шор", блока Pentru Moldova. Многие отечественные эксперты в области конституционного права утверждают, что за такую вольность и выдвижение во второй раз Натальи Гаврилицы в качестве кандидата на пост главы кабмина Санду может грозить процедура импичмента.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova