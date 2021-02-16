Киркэ: почему в Молдове так взлетели цены на квартиры в период пандемии

Несмотря на то, что в минувшем году наблюдалось некоторое снижение темпов строительства нового жилья, в 2021-ом цены на новые квартиры и дома не упали, а даже возросли: эксперт объяснил, почему произошло именно так.

Экспертиза Киркэ: почему в Молдове так взлетели цены на квартиры в период пандемии

Экономический эксперт Роман Киркэ в комментарии студии Sputnik Молдова отметил, что для рынка недвижимости в республике характерно то, что его рост начался примерно в 2017 году.

"С тех пор тенденция роста поддерживается за счет огромного количества нового жилья. Этот рынок практически сформировался и продолжает свою динамику за счет постоянного спроса на жилье", – отметил Киркэ.

Он пояснил, что спрос подпитывается за счет переводов от граждан Молдовы, находящихся за рубежом. "Жилье – один из основных элементов, куда тратят деньги мигранты. В структуре ВВП на строительство приходится 7-8%, что достаточно много", – уточнил Киркэ.

По его словам, покупательская способность хоть и падает, однако необходимо учитывать приоритеты.

"Жилье и деньги для учебы детей остаются в приоритете. Далее по списку – покупка машины и текущие расходы. Этот список приоритетов и ценностей является определяющим и поддерживает рынок. Если бы люди, к примеру, поменяли свой менталитет и были бы более предрасположены не к покупке жилья, а к аренде, то тогда бы наблюдались серьезные изменения на рынке недвижимости", – пояснил Киркэ.

Однако в Молдове, как считает эксперт, люди все-таки в 90% случаев предпочитают покупать или строить собственное жилье.

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