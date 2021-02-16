Старуш: как гражданам Молдовы обезопасить себя от краж с банковских карт

Специалист в области защиты прав потребителей дал ряд советов, как гражданам республики не остаться без денег, хранящихся на счету, и ответил на вопрос: можно ли вернуть средства, если кража все же произошла.

Экспертиза Старуш: как гражданам Молдовы обезопасить себя от краж с банковских карт

В последние два месяца коммерческие банки и правоохранительные органы не раз предупреждали жителей республики об опасности, связанной с использованием банковских карт.

Дело в том, что многие жители Молдовы, регистрируясь на популярных китайских, английских и американских сайтах, продающих одежду, обувь и всевозможные аксессуары, вводят трехзначный код, указанный на оборотной стороне карты, а мошенники активно этим пользуются, взламывая таким образом счета и похищая значительные суммы.

Можно ли как-то этому противостоять? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Сфера торговли на расстоянии и проблемы, связанные с ней, стали актуальными темами, которыми заняты на всем пространстве Европы. В частности, ЕС сейчас всерьез рассматривает возможность противодействия такому виду мошенничества. Эти проблемы набирают обороты, но очень тяжело решать такие трудности потребителей", – заявил собеседник.

Говоря о взломе банковских счетов граждан республики, правозащитник отметил, что вопрос возврата средств становится крайне проблематичным, поскольку сайт находится, к примеру, в Китае, товар производится и отсылается из Соединенных Штатов Америки, а держатель банковской карты является гражданином Молдовы.

"Даже если произошла такая неприятность, а клиент банка заявил о несанкционированном снятии со счета определенной суммы, он вряд ли юридически сможет что-то предъявить банку, поскольку сотрудники упрекнут держателя карты в том, что он сознательно ввел трехзначное число, являющееся ключом к счету на определенном коммерческом сайте", – добавил Старуш.

Специалист подчеркивает: держателям карт необходимо сто раз подумать, прежде чем вводить персональные данные, являющиеся прямым доступом к персональному счету. Доказать чью-то вину в таких условиях ограбленному держателю карты крайне трудно, потому что вряд ли банк будет в состоянии установить конкретную личность, которая сняла со счета определенную сумму.

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