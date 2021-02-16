Сивуник: есть ли у граждан Молдовы зависимость от социальных сетей

Жизнь без виртуальных площадок общения сегодня сложно представить, в условиях пандемии они стали еще более востребованными, превращается ли увлечение в порабощение – ответ на вопрос дал эксперт.

Экспертиза Сивуник: есть ли у граждан Молдовы зависимость от социальных сетей

Зависимость от социальных сетей возникает очень быстро и почти незаметно, как у обычного пользователя, так и у того, кто ведет одну или несколько общедоступных групп в популярных интернет-приложениях. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал эксперт по информационным технологиям Алексей Сивуник.

"Почему люди так активно участвуют в группах в соцсетях? К примеру, на своей персональной странице я наберу всего несколько десятков лайков под постом, в группе эта цифра увеличивается в 10, а то и в 100 раз", – отметил собеседник.

По словам специалиста, контент публикаций в социальных сетях может быть самым разнообразным – от общего, развлекательного, до вполне серьезного, общественно-политического или исторического. Там возможно увидеть, к примеру, редкую фотографию "Ворот Кишинева" либо другого известного в столице объекта или здания.

"Нам интересен охват аудитории, прирост подписчиков. Доходит до сотен тысяч, миллионов реакций на конкретную публикацию или группу в целом. Вот эта интернет-зависимость становится еще сильнее", – отметил эксперт.

По мнению собеседника, администраторам групп в соцсетях важно, чтобы пользователи активно участвовали в группах, публиковали определенный, интересный контент, который вызовет оживленные споры или обсуждения. Именно так в республике сегодня происходит большинство процессов интернет-общения, когда в условиях пандемии массовые собрания по интересам ограничены.

В то же время, по словам собеседника, администраторы общедоступных групп в социальных сетях имеют определенный иммунитет от зависимости, поскольку многие уже перенесли этот "интернет-недуг", перешагнули через него.

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