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Николай Осмокеску
© Sputnik / Rodion Proca

Осмокеску: в каком случае может начаться импичмент для Майи Санду

Экспертиза
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210217/33660940/v-kakom-sluchae-mozhet-nachatsya-impichment-dlya-sandu.html

Эксперт-конституционалист объяснил, какие законные рычаги есть у парламентариев в случае, если президент Молдовы нарушит Основной закон.

Экспертиза
Осмокеску: в каком случае может начаться импичмент для Майи Санду

Конституционный суд Молдовы отклонил требование социалистов о приостановлении указа президента Майи Санду о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы в премьер-министры Республики Молдова. Сообщение об этом опубликовано на сайте суда.

Конституционность самого указа  Санду суд рассмотрит в 10 утра 23 февраля. Именно в этот день станет ясно, имела ли Санду право выдвигать альтернативного кандидата в лице Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра вопреки воле парламентариев, которые предложили утвердить на этот пост Мариану Дурлештяну.

Но что будет, если КС признает неконституционным указ Санду, а она, в свою очередь, продолжит настаивать на своем? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор юридических наук Николай Осмокеску.

"В таком случае наступает возможность предъявления обвинения президенту в несоблюдении Конституции Молдовы и, возможно, объявление процедуры импичмента, что указано в Основном законе", – сказал собеседник.

По словам эксперта, инициирование импичмента президенту Молдовы, согласно закону, происходит голосами одной трети депутатов парламента, проголосовать за эту процедуру должно конституционное большинство – две трети народных избранников. После этого начинается всенародный референдум, где за отставку действующего президента должно проголосовать больше граждан, чем избрали главу государства на этот пост в ходе последних выборов.

Выборы. Архивное фото
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Сколько граждан зарегистрировались на выборы в парламент и референдум

В юридической практике импичмент означает процедуру судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполнения, чиновников, вплоть до главы государства, с возможным последующим их отстранением от должности.

Обвинение в процессе импичмента, как правило, уличает лицо в актах, совершенных незаконно, то есть в сознательном правонарушении, независимо от злоупотребления должностными полномочиями.

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Теги:
КС, политика, Молдова, Санду


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