Пойсик: картельный сговор и другие причины роста цен на бензин в Молдове

Эксперт назвал ряд факторов, из-за которых в республике неуклонно растут цены на автомобильное топливо, а водители вынуждены все больше раскошеливаться, чтобы заправить свое средство передвижения, уже становящееся роскошью.

Экспертиза Пойсик: картельный сговор и другие причины роста цен на бензин в Молдове

В период с декабря 2020 года по январь 2021-го компонент средней закупочной цены на нефтепродукты претерпел существенные изменения. Увеличению, как пояснили специалисты Агентства по регулированию в энергетике, поспособствовали два основных фактора: цена на импорт и применение новых акцизов с 1 января 2021 года.

В то же время, по информации Совета по конкуренции, аргументы, которые приводят топливные компании, касаются, в частности, повышения акцизов, однако анализ, осуществленный структурой, показывает, что основным компонентом, исходя из которого произошло изменение цены, был барьер прибыльности.

Есть ли место картельному сговору в вопросе повышения цен на бензин и дизельное топливо в стране, и почему в Молдове интересы бизнеса, компаний-поставщиков нефтепродуктов находятся превыше кошельков рядовых граждан – автомобилистов-любителей?

Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор экономических наук Михаил Пойсик, уточнив, что всегда считал спекуляции на стоимости топлива результатом картельного сговора компаний-поставщиков. Эксперт предложил свой вариант регулирования цен на этом рынке в республике.

"Цены, которые сегодня декларируются, являются биржевыми. Для исправления ситуации берется нормированная цена на доставку и реализацию топлива в рознице, а затем устанавливается предельная цена. То есть, заправки не могут продавать топливо выше этой, установленной стоимости. Это – действенный метод регламентирования", – заявил собеседник.

По словам эксперта, без такого инструмента компании-поставщики "взвинчивают" цены на бензин и дизельное топливо, в среднем, на 7-10% ежегодно. При этом 1% эквивалентен заработку компаний-поставщиков топлива в 10 миллионов долларов. Все эти средства поступают в виде чистой прибыли из карманов владельцев автомобилей.

"Когда бизнес не хотел получить лишние деньги? Еще Ленин говорил о капиталистах, что, когда цифра рентабельности превышает 20%, то нет такого преступления, на которое бы они не пошли", – добавил Пойсик.

Эксперт расстроил молдавских автолюбителей: ожидать падения цен на топливном рынке страны не стоит, поскольку они всегда будут идти с опережением, чтобы патроны компаний-поставщиков постоянно получали сверхприбыли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova