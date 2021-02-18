Мидриган: в каком случае Майю Санду могут отстранить от должности

Эксперт рассказал, почему нынешний президент Молдовы может быть отстранена от должности, поскольку повторно, вопреки воле парламентского большинства, выдвинула кандидатуру Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра страны.

Экспертиза Мидриган: в каком случае Майю Санду могут отстранить от должности

В республике давно не складывалось такого тупика в политике, когда президент, не обладающий широкими властными полномочиями, вступала бы в фактический спор с мнением большинства депутатов парламента, избранного гражданами и представляющего высшую ветвь власти. Об этом говорят многие политологи.

Конституционному суду Молдовы предстоит рассмотреть соответствие Основному закону инициативы Майи Санду по выдвижению во второй раз кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост-премьер министра, это произойдет во вторник, 23 февраля.

Но что будет, если решение о повторном назначении Гаврилицы признают неконституционным, какая ответственность грозит в таком случае президенту? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал юрист, адвокат Павел Мидриган.

"В данном случае у президента есть и политическая, и юридическая ответственность. С политической точки зрения за допущенные нарушения следует приостановить полномочия президента, но за это должно проголосовать две трети парламентариев. Если вдруг так случится, то исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента, то есть Зинаида Гречаная", – заявил собеседник.

По словам эксперта, если будет установлено, что Санду превысила свои полномочия, а конституционное большинство парламентариев отстранит ее от должности, следующим этапом станет организация общереспубликанского референдума, на котором будет стоять единственный вопрос: заслуживает ли президент быть отправленным в отставку.

Специалист порекомендовал не упускать из поля зрения и юридическую ответственность, которую, согласно положениям Уголовного кодекса, должен нести любой гражданин, обличенный властью в стране. Это статья "Превышение служебных полномочий". В случае если будет доказано, что Санду нарушила это положение, она должна понести и юридическую ответственность, считает Мидриган.

Эксперт назвал и ошибку оппонентов Санду – представителей фракции социалистов в молдавском парламенте. А именно: излишнее затягивание времени принятия решений и политическую нерешительность, которая привела к такой напряженной ситуации в верхах молдавской власти. По мнению Мидригана, если бы во фракции ПСРМ заранее определились с кандидатурой премьера и заявили бы о формировании коалиции в высшем законодательном органе страны, до такого накала страстей политическая жизнь в республике бы не дошла.

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