Гырбу: к чему приведет уничтожение сотен примэрий в Молдове

Чиновники в республике, похоже, не оставляют идею о сокращении бюджетных средств и намерены продолжать "затягивать пояса" и проводить очередную оптимизацию бюджетных учреждений, на очереди – примэрии.

Экспертиза Гырбу: к чему приведет уничтожение сотен примэрий в Молдове

Правительство продолжает готовить территориально-административную реформу. Один из сценариев называется "Компакт", его представили еще в июле 2020 года. Главная идея – существенное сокращение количества примэрий в стране: с 896 до 93.

При этом количество жителей на один исполнительный орган местной власти будет в среднем насчитывать около 28 тысяч, а максимум – 65 тысяч. Реформа, запланированная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов в стране с 35 до 5.

К чему могут привести такие суровые ограничительные меры со стороны центральной власти, которые уже вызвали гнев многих народных избранников на местах? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Почему на данном этапе рабочая группа предлагает урезать в 10 раз количество местных администраций, это понятно. В Кишиневе выступают за проведение политики централизации власти. То есть массу вопросов должна решать определенная группа людей, в то время как в Европе идет обратный процесс", – сказал собеседник.

По словам эксперта, в европейских государствах представители местной власти могут обращаться за помощью в решении накопившихся проблем к правительству, принимая решения самостоятельно и прося лишь финансовой и логистической поддержки. Гырбу порекомендовал нынешнему, неполномочному правительству Молдовы не спешить с внедрением таких революционных инициатив.

Заниматься рассмотрением этого вопроса, как считает эксперт, следует новому кабинету министров и парламентскому большинству, чтобы не наделать массу ошибок, исправлять которые потом будет сложно, а то и практически невозможно.

"Ничего хорошего из такой реформы не выйдет, поскольку даже при сокращении сотен примэрий по стране экономия бюджетных средств окажется незначительной. В примэриях некоторых сел и так не хватает сотрудников, эти учреждения были "обескровлены" предыдущими оптимизациями", – сказал экономический аналитик.

Одним из главных последствий возможного внедрения такой реформы может стать дальнейшее укрепление государственной бюрократии на местах, а решение вопросов граждан будет максимально тормозиться. Более того, за решением элементарной проблемы сельчанин вынужден будет отправляться за десятки километров, вместо того чтобы обратиться в администрацию населенного пункта по месту жительства.

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