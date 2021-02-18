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Алекса: в Молдове может случиться транспортный коллапс

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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В начале недели Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение об ограничении заполняемости общественного транспорта и междугородних рейсов пассажирами на 50 процентов в связи с эпидемиологической ситуацией, это вызвало протест в профильной ассоциации.

Экспертиза
Алекса: в Молдове может сложиться транспортный коллапс

Совет Ассоциаций работодателей автоперевозчиков обратился с открытым письмом к исполняющему обязанности премьер-министра Аурелиу Чокою с просьбой пересмотреть решение №45 от 14 февраля 2021 года, принятое Комиссией по чрезвычайным ситуациям. 

Речь идет о введении новых ограничительных мер в связи с пандемией, которые, как утверждают в Совете ассоциаций, создают еще более неприемлемые условия для деятельности многих транспортных компаний. Транспортники недовольны тем, что на фоне естественного сокращения пассажиропотока, который фиксировался в течение 2020 года и в начале 2021-го, государство искусственно создало условия для того, чтобы перевозчикам вообще было невыгодно выходить в рейсы. 

К чему приведут такие ограничительные меры? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал глава Совета Ассоциаций автоперевозчиков республики Олег Алекса.

Он заявил, что 23 февраля будет остановлен весь транспорт по всей республике.

"Просто все останемся дома, это будет дешевле, чем работать. Если после этого в комиссии решат, что нет повода что-то менять, то потом мы, скорее всего, остановимся на неделю", – заявил Алекса.
Общественный транспорт. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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По словам собеседника, власти несправедливо возлагают на транспортников борьбу с пандемией и ответственность за новые случаи заражения. Собеседник рассказал, что за прошлый год автоперевозчики потерпели большие убытки из-за введенных ограничений и еще большего ужесточения и новых штрафов не смогут вынести.

"Пассажиры стали искать альтернативные способы добраться до места назначения, люди переходят на личный транспорт. У нас упадок пассажиропотока. Примерно наполовину упало количество пассажиров по сравнению с 2019 годом. Для нас это означает практически банкротство, думаю, в другой стране перевозчики уже перестали бы работать", – добавил Алекса.

Если власти не пойдут на уступки, глава профильной ассоциации не исключил, что в ближайшее время все частные перевозчики республики не выведут свои автобусы на линию на неделю, а это будет означать фактически транспортный коллапс по всей стране.

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Теги:
коронавирус, пассажиры, ограничения, транспорт


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