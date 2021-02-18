"Экспертиза": Кто совершает в Молдове грабежи и разбойные нападения

Смотрите прямую трансляцию программы ”Экпертиза” радиостудии Sputnik Молдова. Ведущий Андрей Петрик обсуждает с Григорием Стрымбеем, старшим офицером по расследованию преступлений, разбойные нападения на заправки и грабежи на улицах Кишинева.

В последнее время автозаправки превратились в настоящие места для встреч, куда люди заглядывают не только для того, чтобы наполнить горючим баки своих машин. Это также и места, где можно выпить кофе или чай, перекусить, купить что-нибудь в дорогу.

Но на эти объекты обращают внимание и люди с преступными намерениями. Все чаще появляются сообщения о дерзких и наглых нападениях на заправочные станции.

Также и на улицах столицы грабители стали вести себя более уверенно. Как полиция борется с этими преступлениями и как не стать жертвой злоумышленников? Об этом в сегодняшнем выпуске программы "Экпертиза" беседуют журналист Андрей Петрик и старший следователь Григорий Стрымбей.

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