Молдавский кинорежиссер: Мягков был моим другом и замечательным артистом

Прославленный отечественный режиссер Николай Гибу поделился воспоминаниями об Андрее Мягкове, известие о смерти которого пришло в Молдову в четверг.

Экспертиза Молдавский кинорежиссер: Мягков был моим другом и замечательным артистом

Народный артист РСФСР, актер театра и кино Андрей Мягков скончался в четверг на 83-м году жизни, сообщили в пресс-службе Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. "Замечательный актер Андрей Васильевич Мягков скончался сегодня", – сказал представитель пресс-службы.

Многолетняя дружба связывала Андрея Мягкова и его супругу, актрису Анастасию Вознесенскую, с известным молдавским кинорежиссером Николаем Гибу. В день печального известия о кончине Мягкова наш соотечественник дал комментарий студии Sputnik Молдова и вспомнил о личных качествах прославленного артиста.

"Мы дружили. Он снимался в двух картинах у меня в главных ролях. Конечно, годы разделили нас, мы жили уже в разных странах. Но иногда встречались в Москве, я бывал на его спектаклях во МХАТе. У меня до сих пор в кабинете висит его портрет с Настей, я всегда говорю с ними, у меня с Мягковым были очень хорошие отношения", - заявил собеседник. © Sputnik / Илья Питалев В больнице умер кинорежиссер Марлен Хуциев

По словам Гибу, знакомство с прославленным актером у него состоялось еще до того, как Мягков принял участие в съемках его кинокартин. Первую роль у молдавского кинорежиссера актер сыграл в художественном фильме "Ваш специальный корреспондент".

"Он был счастлив сниматься в этой картине, поскольку получил роль положительного героя. Андрей, безусловно, был выдающимся артистом. С его первых ролей в кино и до конца в профессии он никогда не изменял своим принципам", - добавил Гибу.

Как утверждает кинорежиссер, на съемочной площадке они понимали с Мягковым друг друга с полуслова. Во втором фильме, снятом Гибу, актер сыграл главную, но отрицательную роль, о которой мечтал, и исполнил ее, по словам маэстро, блистательно.

"Это была картина "Виновата ли я?", где он играл в паре с Кларой Лучко. Они долго репетировали эту сцену, но Андрей сыграл блестяще", - резюмировал мастер.

Большая популярность пришла к актеру после выхода фильма Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром" в 1975 году. Мягков запомнился зрителям и ролью Новосельцева в комедии Рязанова "Служебный роман" (1977).

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