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Денис Старуш
© Sputnik / Osmatesco

Старуш: расскажу, почему жителям Молдовы продают просроченные продукты

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Специалист в области защиты прав потребителей рассказал об уловках, которые используют сотрудники сетевых супермаркетов страны, для того чтобы реализовать продукты "с душком".

Экспертиза
Старуш: расскажу, почему жителям Молдовы продают просроченные продукты

Во многих супермаркетах Кишинева и сетевых продовольственных магазинах в других городах республики внимательные граждане, заботящиеся о своем здоровье, сталкиваются с весьма острой проблемой: под видом свежего товара им стараются реализовать либо тот, срок годности которого истекает, либо давно испорченные продукты. 

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Для этого мерчендайзеры и сотрудники продмагов используют различные профессиональные уловки – от банального переклеивания ярлыков со сроком годности продукта до их промывки уксусом или специальными "освежающими" составами. 

Как защитить свою правоту в ситуации, когда вам продали несвежий продукт, и почему это происходит в принципе? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал руководитель Центра по защите прав потребителей Денис Старуш.

"Такие случаи распространены. В некоторых ситуациях продавцы преднамеренно стараются продать несвежие продукты, а есть ситуации, при которых это происходит случайно. Неумышленно это происходит, когда магазин  большой, сотрудников не хватает, и они просто не успевают уследить за свежестью всего ассортимента продуктов", – рассказал собеседник.

По словам эксперта, усугубили ситуацию с реализацией "просрочки" изменения, внесенные в закон о внутренней торговле в Молдове. Дело в том, что, согласно новым положениям национального законодательства, сейчас сетевым продовольственным магазинам запрещается возвращать товар с истекающим сроком годности компаниям-поставщикам.

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"Раньше у них была такая возможность – поменять товар на более свежий, сейчас – нет. В такой ситуации у продавцов есть два выхода: или выкинуть такую продукцию, или продать невнимательным покупателям. За последнее предусмотрены значительные штрафы", – добавил Старуш.

Специалист настаивает: если покупатель обнаружил товар "с душком", срок годности которого истек, он вправе обратиться с заявлением в Национальное агентство продовольственной безопасности (ANSA) и пожаловаться на прямое нарушение своих прав. Сотрудники ANSA могут совершить стихийный рейд в магазин, где потребитель зафиксировал нарушение, и оштрафовать владельца продмага.

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Теги:
реализация, продажа, продукты


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