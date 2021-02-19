Кочу: прежде чем уничтожать примэрии в Молдове, надо спросить мнение граждан

Рабочая группа при правительстве Молдовы настаивает на реформе централизации власти в республике, но простые люди и многие примары на местах не согласны с такой позицией, считая ее преждевременной и необдуманной.

Экспертиза Кочу: прежде, чем уничтожать примэрии в Молдове, надо спросить мнение граждан

Правительство продолжает готовить территориально-административную реформу. Один из сценариев называется "Компакт", его представили еще в июле 2020 года. Главная идея – существенное сокращение количества примэрий в стране - с 896 до 93.

При этом количество жителей на один исполнительный орган местной власти будет в среднем насчитывать около 28 тысяч, а максимум – 65 тысяч. Реформа, запланированная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов в стране с 35 до 5.

Примар города Штефан-Водэ Владислав Кочу в эфире студии Sputnik Молдова объяснил, почему не следует торопиться и рубить сплеча, говоря о внедрении такой сомнительной реформы.

"Я давно работаю в этой системе, с 2003 года, был примаром и в селе, сейчас – в городе. Уже порядка 18 лет мы обсуждаем стратегию децентрализации власти. В Кишиневе следовало бы разобраться, что это за процесс и как его внедрять. У нас была национальная стратегия по децентрализации, закон №166, был план действий в этом направлении и решение кабмина", – рассказал примар.

По словам градоначальника, с 2012 по 2015 год в Молдове под мониторингом специалистов Совета Европы было проведено исследование на предмет уместности и целесообразности внедрения в стране реформы по децентрализации. Правительство приняло решение за №716 о формировании национального совета по реформированию органов местной публичной администрации.

"В 2021 году рабочая группа, настаивающая на оптимизации примэрий, провела общественные консультации лишь с 60 местными администрациями в стране при общем их числе в 896. Ведь реформа – это консолидирование способностей местных органов власти, а не просто сокращение расходования бюджетных средств", – добавил Кочу.

По его мнению, центральной власти следовало бы позаботиться о модернизации системы предоставления публичных госуслуг гражданам, о разработке социально значимых проектов на местах, а не только сокращать расходы. Главным арбитром в этой реформе должен выступать весь народ страны, к которому центральная власть должна обратиться за советом, организовав референдум, – сокращать или нет число примэрий в Молдове.

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