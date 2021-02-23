Алекса: объясню, почему в Молдове бастуют транспортники

Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Молдовы Олег Алекса объяснил, почему в нынешних условиях многие транспортные компании в стране оказались на грани банкротства, а также назвал меры, которые следовало бы предпринять правительству для поддержки это отрасли.

Экспертиза Алекса: объясню, почему в Молдове бастуют транспортники

Во вторник представители транспортных компаний страны анонсировали масштабный протест, перевозчики возмущены решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, согласно которому число посадочных мест в междугородних автобусах должны быть сокращено на 50%. Транспортники говорят, что работать в таких условиях им просто невыгодно и лучше сидеть дома, чем выходить в рейс.

Свой комментарий студии Sputnik Молдова в связи с проводимым протестом дал глава Союза ассоциаций автоперевозчиков Олег Алекса.

"Есть ряд причин, по которым многие компании находятся на грани банкротства. На протяжении всего года, в условиях пандемии, мы вынуждены были соблюдать ограничительные меры. За все это время сократился и пассажиропоток, люди начали искать альтернативные способы передвижения, отдавая предпочтение частному транспорту", – рассказал собеседник.

По словам Алексы, страх заразиться коронавирусом нового типа привел к тому, что люди начали приобретать частный транспорт, это в значительной степени отразилось на числе пассажиров для компаний перевозчиков.

"Спад пассажиропотока был сильно ощутим. В прошлом году мы не работали фактически два месяца, затем рейсы возобновились, но пассажиров было очень мало. За год ограничительных мер численность пассажиров на междугородних рейсах сократилась до 50% по сравнению с 2019-м", – рассказал собеседник.

Такие показатели для отрасли, по словам Алексы, означают фактическое банкротство, а в любой другой стране в таких условиях перевозчики попросту прекратили бы работу совсем. Что касается ограничений, введенных с последним решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям, эксперт отметил, что такие же меры приняты и во многих европейских государствах, но там правительство взяло на себя часть ответственности.

"В Румынии тоже были такие ограничения. Но там у перевозчиков есть возможность поднять тариф. То есть, в компаниях посчитали, какие потери понесут от соблюдения ограничительных мер, а государство пошло на выплату компенсаций", – сказал Алекса.

Глава Союза ассоциаций автоперевозчиков посетовал, что в нашей стране вся ответственность и все потери, связанные с ограничительными мерами из-за риска распространения коронавируса нового типа, легли на плечи транспортников, это и подтолкнуло их к тому, что они массово заглушили двигатели и начали протест.

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