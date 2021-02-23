Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Экономический эксперт проанализировал причины, по которым национальное платежное средство сдает позиции перед основными "игроками" на валютном рынке.

Экспертиза Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал перед долларом и евро

За последний месяц молдавский лей значительно просел перед другими валютами, это несложно проследить даже рядовому обывателю по панно с обменными курсами, которые есть у каждого отделения коммерческих банков.

Что вызвало такое нисходящее движение и продолжится ли оно в дальнейшем? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Сергей Унгуряну.

"Одна из причин падения курса лея – это ситуация с пандемией. Отчасти виной здесь служат ограничительные меры, которые в значительной степени ударили по экономике. Большое число малых и средних предприятий были вынуждены прекратить свою работу", – рассказал собеседник.

По словам специалиста, достаточно проанализировать, как вынужденные ограничения, введенные Комиссией по чрезвычайным ситуациям, отразились на деятельности сектора HoReCa, когда многие заведения общественного питания и рестораны понесли убытки до 70-90 процентов.

"Усугубляет экономическую ситуацию в стране, отражающуюся на курсе лея, постоянный отток трудоспособного населения за рубеж. Очень многие граждане просто остались без работы. Все это сказалось на общем состоянии экономики, темпы производства в которой сократились, следовательно, ослаб и лей", – добавил собеседник.

Как уточнил Унгуряну, учитывая нынешнее плачевное состояние в национальном хозяйстве страны, несложно предположить, что лей в ближайшие месяцы продолжит ослабевать все больше.

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