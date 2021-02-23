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Программа "Экспертиза": как победить коррупцию в Молдове

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210223/33746384/programma-ekspertiza-kak-pobedit-korruptsiyu-v-moldove.html

Обозреватель студии Sputnik Молдова Андрей Петрик и международный эксперт по борьбе с коррупцией Андрей Мунтян в прямом эфире обсуждают, как искоренить такое зло для отечественной государственной системы, как взяточничество.

Сейчас в Молдове господствует недостроенный капитализм с незаконченным социализмом, считает международный эксперт по борьбе с коррупцией Андрей Мунтян. И сложилась такая система по двум причинам – из-за неспособности государства предложить понятную и прозрачную экономическую формулу развития и из-за отчаяния населения, справедливо требующего социальных прав, гарантий и способов заработка.

Не получив ни того, ни другого, страна пришла к повсеместной трудовой миграции, сотни тысяч граждан живут на переводы гастарбайтеров и дотации извне. Остановилось производство – а это и не социализм, и не капитализм.

Усугубляет картину молдавской действительности коррупция, пронизавшая многие отрасли жизнедеятельности государства. Как ее искоренить и придать республике новый импульс развития? Об этом - в программе "Экспертиза".

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Теги:
геополитика, борьба, Молдова, коррупция


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