Чуря: какая судьба ждет социалистов в случае досрочных выборов

Большинство парламентских политических партий неоднократно заявляли о том, что не против проведения в республике досрочных выборов, эксперт проанализировал, какая судьба ждет ПСРМ в случае внеочередного электорального тура.

Экспертиза Чуря: расскажу, какая судьба ждет социалистов в случае досрочных выборов

Фракция социалистов является самой большой по представительности в нынешнем составе высшего законодательного органа республики. Вне зависимости от того, состоятся ли досрочные выборы в ближайшее время либо они пройдут позже, после того как ситуативное парламентское большинство утвердит в должности своего кандидата, не исключено, что новый Кабмин просуществует до осени, когда и будет запущен механизм досрочных выборов.

Согласно социологическим опросам, на сегодняшний день в новый состав парламента прошли бы 4 политических формирования. Это Партия социалистов, партии "Действие и солидарность" (PAS), "Шор" и "Наша партия".

Но каковы шансы у молдавских социалистов: упрочат ли они свое представительство в следующем парламенте или сдадут занимаемые позиции? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Корнелиу Чуря.

"Социалисты удержат ядро своего электората, который исчисляется в 25-30 процентов от общего числа избирателей. Конечно же, они ищут дополнительный сегмент избирателей, которые не определились с выбором и хотят голосовать за ту партию, которая будет способна прагматично управлять страной", - заявил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Жук: социалисты должны или возглавить кабмин, или пойти на досрочные выборы

По мнению аналитика, оставаясь в нынешнем составе парламента либо решаясь в обозримой перспективе выйти все же на досрочные выборы, социалисты ничего не потеряют, а поэтому оба сценария выхода из политического кризиса в республике для них представляются приемлемыми.

Конституционный суд Молдовы признал неконституционным указ президента Майи Санду о повторном выдвижении кандидатуры Натальи Гаврилицы на пост премьер-министра Молдовы. Такое решение он вынес 23 февраля.

При таком раскладе очевидной становится ситуация, при которой Санду должна будет утвердить на выдвижение в премьер-министры Марианну Дурлештяну, чью кандидатуру предложили большинство депутатов парламента. Ранее в кулуарах молдавской власти звучало мнение о том, что возможный новый кабмин станет переходным и подготовит страну к проведению досрочных выборов в парламент.

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