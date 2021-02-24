Мунтян: ползучий "кумэтризм", или Как остановить коррупцию в Молдове

Международный эксперт в области борьбы с коррупцией дал ряд рекомендаций о том, как хоть немного искоренить взяточничество из деятельности органов государственной власти в республике.

Экспертиза Мунтян: ползучий "кумэтризм", или Как остановить коррупцию в Молдове

В Молдове не раз случались резонансные коррупционные скандалы, самим громким из которых стала "кража века", когда из банковской системы страны было незаконным путем выведено в зарубежные оффшоры более одного миллиарда долларов. Этот случай потряс не только народ республики, но и всю Европу, где удивились, как в такой бедной стране, как Молдова, возможны такие баснословные хищения.

Международный эксперт в области борьбы с коррупцией Андрей Мунтян (Австрия) в эфире студии Sputnik Молдова проанализировал, как возможно победить взяточничество.

"Я убежден в том, что одних заявлений популистского или политического характера о необходимости борьбы с коррупцией от представителей власти мало. Пришла пора перестать выступать с такими заявлениями, которые в Молдове были слышны с разных политических фронтов, необходимо действовать", – заявил собеседник.

По словам специалиста, словам молдавских политиков о борьбе с коррупцией уже мало кто верит, как в ходе предвыборных встреч, так и при переговорах с международными партнерами и донорами. Начать борьбу с коррупцией в Молдове будет сложно, но сделать это необходимо незамедлительно, уверен Мунтян.

"Процесс борьбы с коррупцией надо начинать с каждого человека. В Молдове должна быть публично провозглашена концепция о том, что взяточничество и коррупционные деяния – не просто преступление. Закон можно обойти, и так произошло в случае вывода миллиарда долларов из банковской системы. На самом деле чиновники сделали все это, вроде бы, в рамках закона", – добавил Мунтян.

Эксперт напомнил, что в "краже миллиарда" участвовали представители Национального банка, администрация премьер-министра и государственные структуры, а все было сделано таким образом, что фактической "ломки закона" не происходило.

"То же самое происходило с пресловутым делом по "ландромату", когда через Молдову выводили просто гигантские суммы. Антикоррупционное воспитание в республике следует начинать с того, что взяточничество, родственные связи, "кумэтризм" являются не только преступлением, но и абсолютно аморальным поступком", – уточнил собеседник.

По мнению Мунтяна, только в том случае, если будущим гражданам страны, начиная с детского сада будут внушать эту мысль, а государственные органы вплотную и честно займутся искоренением такого общественного бича как взяточничество, решение этой проблемы в долгосрочной перспективе удастся сдвинуть с мертвой точки.

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