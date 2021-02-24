Гырбу: этот фактор наиболее бьет по жителям Молдовы

Правительство продолжает готовить территориально-административную реформу, один из сценариев называется "Компакт", его представили еще в июле 2020 года. Эксперт проанализировал, чем опасно существенное сокращение численности местных администраций.

Экспертиза Гырбу: этот фактор наиболее бьет по жителям Молдовы

Согласно варианту, разработанному государственными экспертами, среднее расстояние, которое должен преодолеть гражданин до примэрии, составит 12,5 километров, а максимальное - почти 30 километров.

При этом количество жителей на один исполнительный орган местной власти будет в среднем насчитывать более 28 тысяч, а максимум – ровно 65 тысяч.

Реформа, запланированная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов в стране от 35 до 5. Некоторые градоначальники уже отреагировали на эти предложения крайне негативно.

Не умрет ли окончательно молдавское село в случае упразднения большинства местных органов власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Если исчезнут примэрии, пропадет возможность граждан, проживающих компактно в селах, не то чтобы находить работу на месте, но и как-то изменить к лучшему ситуацию в целом. Не надо забывать, что люди уезжают из Молдовы, потому что им не нравится место, где они живут, условия, существующие там", – подчеркнул собеседник.

По словам специалиста, даже такие факторы как состояние дорог и тротуаров, общее благоустройство населенного пункта влияют на решение граждан навсегда покинуть страну. А если исчезнут и примэрии, в компетенции которых находятся вопросы местного самоуправления и улучшения инфраструктуры конкретного населенного пункта, процесс выезда трудоспособного населения за границу будет происходить более быстрыми темпами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova