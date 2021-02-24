09:14 24 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.30
  • USD17.53
  • RUB0.24
  • RON4.37
  • UAH0.63
Поиск
Виорел Гырбу.
© Sputnik / Miroslav Rotari

Гырбу: этот фактор наиболее бьет по жителям Молдовы

Экспертиза
Получить короткую ссылку
26 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210224/33749536/etot-faktor-naibolee-udarit-po-zhitelyam-moldovy.html

Правительство продолжает готовить территориально-административную реформу, один из сценариев называется "Компакт", его представили еще в июле 2020 года. Эксперт проанализировал, чем опасно существенное сокращение численности местных администраций.

Экспертиза
Гырбу: этот фактор наиболее бьет по жителям Молдовы

Согласно варианту, разработанному государственными экспертами, среднее расстояние, которое должен преодолеть гражданин до примэрии, составит 12,5 километров, а максимальное - почти 30 километров.

Юрий Чокан
© Sputnik / Rodion Proca
Когда в Молдове ждать административной реформы - мнение эксперта

При этом количество жителей на один исполнительный орган местной власти будет в среднем насчитывать более 28 тысяч, а максимум – ровно 65 тысяч.

Реформа, запланированная центральными властями, также предусматривает сокращение количества районов в стране от 35 до 5. Некоторые градоначальники уже отреагировали на эти предложения крайне негативно.

Не умрет ли окончательно молдавское село в случае упразднения большинства местных органов власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Если исчезнут примэрии, пропадет возможность граждан, проживающих компактно в селах, не то чтобы находить работу на месте, но и как-то изменить к лучшему ситуацию в целом. Не надо забывать, что люди уезжают из Молдовы, потому что им не нравится место, где они живут, условия, существующие там", – подчеркнул собеседник.

По словам специалиста, даже такие факторы как состояние дорог и тротуаров, общее благоустройство населенного пункта влияют на решение граждан навсегда покинуть страну. А если исчезнут и примэрии, в компетенции которых находятся вопросы местного самоуправления и улучшения инфраструктуры конкретного населенного пункта, процесс выезда трудоспособного населения за границу будет происходить более быстрыми темпами.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

В примэрии Кишинева ответили на критику по поводу задержки с выдачей зарплат
Кочу: прежде чем уничтожать примэрии в Молдове, надо спросить мнение граждан
Административная реформа: Молдова может остаться без большинства примэрий
Теги:
численность, сокращение, примэрия


Главные темы

Орбита Sputnik

Columnists
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Фото: Ледяная радуга – красочное зрелище над Ниагарскими водопадами
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Всеобщая забастовка: пассажирский транспорт в Молдове перестал работать
Экспорт и импорт Молдовы 2020
Топ-8 товаров, которые закупает и продает Молдова


 
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться