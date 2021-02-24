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Программа "Экспертиза": Юрий Рошка о месте Молдовы в современном мире

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https://ru.sputnik.md/radio_peredacha_expertiza/20210224/33758501/ekspertiza-yuriy-roshka-o-meste-moldovy-v-sovremennom-mire.html

Экс-вице-спикер парламента Молдовы анализирует текущие политические события в стране и за ее пределами, озвучивает свое видение дальнейшего пути развития, по которому должна пойти наша страна.

Наш мир теряет с каждым днем ту относительную стабильность и предсказуемость, к которой все мы привыкли. Старая система мироустройства "трещит по швам", а новых, добрых идей для обустройства порядка на планете пока не видно.

Василий Кантаржи.
© Sputnik / Osmatesco
Кантаржи: значительная часть граждан Молдовы считают коронавирус "заговором" или "фейком"

Правда, есть заказчики и архитекторы новой системы, которые знают, чего хотят от мира. Но их идеи вряд ли понравятся обычным жителям планеты, если людям расскажут о них всю правду.

О том, какие глубинные процессы происходят сегодня в мире, кто и какие цели преследует, какие идеологии претендуют на место мировых религий, а также о том, когда геополитические процессы перестанут разрывать Молдову на части обозреватель студии Sputnik Андрей Петрик беседует с политическим деятелем, журналистом и публицистом Юрием Рошкой.

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Теги:
геополитика, мир, Молдова


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