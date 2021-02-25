Рошка: как Санду обманула граждан Молдовы - подробности

Эксперт прокомментировал, каким образом новый президент Молдовы зависит от западных структур и как финансовые магнаты из Вашингтона непосредственно влияют на главу республики.

Экспертиза Рошка: как Санду обманула граждан Молдовы - подробности

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционным повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьера.

По мнению Санду, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015 – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами".

Почему президент Молдовы с ограниченными и лишь номинативными властными полномочиями позволяет противопоставлять себя воле парламентского большинства и влияет ли кто-то извне на решения главы государства? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политолог, публицист, экс-вице-премьер правительства и экс-вице-спикер парламента республики Юрий Рошка.

"Необходимо задаться вопросом: почему такой человек мог стать президентом? Пусть это грубо звучит, но на это место могли просто поставить табуретку, ничего бы не изменилось. Люди голосовали за европейскую интеграцию, то есть - за миф, за "успешную и сытую" жизнь, которой не существует даже в Западной Европе", - заявил собеседник. © Sputnik / Мирослав Ротарь Майя Санду и новая попытка гармонизировать власть в стране

По словам эксперта, граждане Молдовы именно так воспринимают не раз озвученную Санду приверженность проевропейскому курсу, поскольку не являются интегрированными в то общество, они судят лишь по возможности трудиться там на сколь-либо оплачиваемых рабочих местах.

"В ЕС страдают миллионы безработных, не могут высказать свое мнение, поскольку их просто не пускают на телеканалы. Что же касается Санду, если она будет идти по улице, ее никто не узнает. Все знают, что она занимала какие-то должности - не более. У нее нет, собственно, политической идентичности", - добавил Рошка.

По мнению политолога, на данном этапе Санду демонстрирует нервное поведение после того, как стала президентом. Особенно это касается ее попыток обойти Конституцию Молдовы. Рошка не исключил, что западные кураторы Санду могут подвести ее, выставить в неприглядном свете.

Собеседник назвал нового президента страны "коллективным Соросом", действия которого курируются извне, прежде всего, - из Соединенных Штатов.

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