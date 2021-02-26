Кузнецов: из-за действий Санду ситуация в Молдове близка к анархии

Политический аналитик объяснил, почему в республике сложился такой глубокий кризис во властных кругах, а также уточнил, чем грозят для страны своевольные трактования Конституции.

Экспертиза Кузнецов: из-за действий Санду ситуация в Молдове близка к анархии

Президент Молдовы Майя Санду прокомментировала решение Конституционного суда (КС) о признании неконституционным повторного выдвижения Натальи Гаврилицы на пост премьера.

По мнению главы государства, решение КС можно было бы понять в нормальной ситуации, но такой в Молдове сейчас нет. Она сравнила нынешнее положение дел с концом 2015-го – началом 2016 года, когда "парламент был захвачен олигархами". Далее она выступила с критикой депутатов высшего законодательного органа и напомнила о необходимости досрочных выборов.

Между тем кризисная ситуация в политике страны все более усугубляется. Почему это происходит и к чему приведет этот накал страстей во власти? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал доктор права, политолог Александр Кузнецов.

"У всех граждан, которые голосовали на президентских выборах за Санду, осталось впечатление, что они что-то выиграли от этого. Но мы можем спросить в сложившейся ситуации: правильно ли поступает Санду, узурпировала она власть или нет, делая то, что несовместимо с законодательством республики", - заявил собеседник. © Sputnik / Rodion Proca "Парадигма Санду" в молдавскую Конституцию не закладывалась

По словам эксперта, молдавское законодательство, конечно, имеет изъяны. Но закон суров, и его следует соблюдать без личных предпочтений или трактования. Кузнецов в этом смысле напомнил слова Уинстона Черчилля о том, что от демократии до анархии - всего один небольшой шаг.

"Молдова сейчас движется в направлении к анархии. Этот парламент может нравиться или нет кому-то из политиков. Но тенденция к несоблюдению законности опасна", - добавил политолог.

Кузнецов не исключил, что нынешний состав парламента может быть недееспособным, но это обстоятельство не зависит от личных амбиций определенных политиков, которые должны руководствоваться положениями Конституции, а не желаниями и домыслами.

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