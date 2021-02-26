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Валентин Крылов.
© Sputnik / Mihai Caraus

Крылов: ситуация в политике Молдовы усугубится до предела

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Депутат первого созыва парламента республики объяснил, почему наблюдается один из самых острых политических кризисов за неполные 30 лет независимости страны.

Экспертиза
Крылов: ситуация в политике Молдовы усугубится до предела

Противостояние нового президента Молдовы Майи Санду и нынешнего состава высшего законодательного органа страны достигло своего апогея, после того как Конституционный суд республики вынес решение о несоответствии положениям Основного закона инициативы главы государства о повторном выдвижении Натальи Гаврилицы кандидатом на должность премьер-министра. 

Санду настаивает на своем и любым путем, даже посредством инициирования референдума о ее отставке, хочет добиться досрочных парламентских выборов, которые, согласно социологическим опросам, проблему кризиса во власти не решат, а, наоборот, могут усугубить.

Почему в республике впервые за два десятилетия сложилась такая острая ситуация в верхах власти, когда президент вошла в прямые противоречия и противостояние с большинством депутатов? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал депутат первого парламента, человек, который голосовал за принятие Конституции страны, политолог Валентин Крылов.

"Если смотреть в корень этой проблемы, мы должны констатировать, что в стране сложился глубокий кризис парламентаризма. Это принципиальный и главный вывод, который касается не только нынешней сложной ситуации, но и всего периода существования независимой Молдовы как государства, вступившего на путь самостоятельного существования после распада СССР", – отметил собеседник.

По словам эксперта, в разные сложные периоды становления Молдовы республика с достоинством проходила через парламентские кризисы, нынешний же можно назвать исключением из правил. В истории независимости страны бывали периоды, когда парламентаризм побеждал, случались и противоположные ситуации.

Игорь Додон.
© Sputnik / Mihai Caraus
Додон: только диалог позволит Молдове преодолеть кризис

"Сегодня в Молдове парламентаризм явно в проигрыше. Когда депутаты второго парламента принимали ныне действующую Конституцию, в нее закладывалась парламентская форма правления, где исполнительная власть является креатурой правящего большинства. К сожалению, сегодня в республике многие читают Конституцию РМ произвольно", – подчеркнул Крылов.

Ветеран молдавской политики уверен: исходя из последнего решения Конституционного суда, ныне действующий президент должна проявить мудрость, провести консультации с парламентскими фракциями, после чего принять решение в пользу Молдовы, выдвинув кандидатом в премьеры ту личность, на которой настаивают депутаты.

Досрочные же выборы, по мнению собеседника, ни к чему хорошему страну не приведут и лишь усугубят политический кризис.

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Теги:
причины, кризис, Молдова, политика


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