Мокану: стали известны основные страхи и заботы граждан Молдовы

Председатель Ассоциации социологов и демографов назвал основные заботы граждан страны, и это - далеко не интерес к бурлящей политической жизни республики.

Экспертиза Мокану: стали известны основные страхи и заботы граждан Молдовы

Молдавские политики сильно обольщаются, если думают, что большинство граждан страны интересуют их распри и постоянная междоусобица, людей в это непростое время заботят совсем другие проблемы, особенно учитывая, что мир и страна проходят через испытание пандемией коронавируса нового типа. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил социолог Виктор Мокану.

"Мы провели опрос и выяснили, что население больше всего заботят вопросы своевременной выплаты пенсий, социальных пособий, зарплат. Также люди боятся роста цен на энергоресурсы, на продукты первой необходимости. Но очень большая часть населения боится дальнейшего распространения коронавируса", - заявил собеседник. © Sputnik Страх перед тотальной неизвестностью

По словам специалиста, сейчас основным страхом жителей республики стала забота о своих близких, об их здоровье, многие очень беспокоятся, что вследствие инфицирования COVID-19 их родственники могут погибнуть.

"Сейчас молдавское общество более всего ориентировано на выживание. Лишь немногих интересует политика и тема досрочных парламентских выборов или создания нового правительства", - добавил Мокану.

Социолог уверен: проблемы политики еще долго не будут интересовать граждан страны, по крайней мере, до того времени, пока в стране не появятся вакцины от коронавируса, а большинство населения не будут привиты от опасной инфекции.

С 17 марта 2020 года в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 апреля 2021 года.

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