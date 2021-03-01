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Олег Липский
© Sputnik / Mihai Caraus

Липский: как уничтожали "Железную дорогу Молдовы" – подробности

Экспертиза
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Sputnik Молдова
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Некогда успешное предприятие "Железная дорога Молдовы" доведено до жалкого состояния. Парламентарий рассказал, почему это произошло, а сотрудники месяцами не получают зарплаты.

Экспертиза
Липский: как уничтожали "Железную дорогу Молдовы" - подробности

Железнодорожники идут на Кишинев. Акции протеста 4 марта состоятся перед зданием парламента и администрации президента, а также перед управлением железной дороги.

Митинг у здания парламента организует Федерация профсоюза железнодорожников Молдовы — с 8.00 до 14.00. Больше 50-ти человек собираться запрещено из-за COVID-19. К управлению железной дороги пообещали выйти рабочие Окницкого узла.

Между тем обозреватель студии Sputnik решил поинтересоваться: почему предприятие "Железная дорога Молдовы" фактически было почти доведено до банкротства? Ответ на этот вопрос в эфире дал депутат парламента, председатель парламентской комиссии по расследованию ситуации на молдавской железной дороге Олег Липский.

"Железную дорогу давно хотели прибрать к рукам. Предприятие сознательно доводили до такого состояния. Плюс к этому на ухудшении экономического состояния предприятия отразились ограничения, вызванные опасностью распространения COVID-19", – отметил собеседник.

По словам парламентария, главной острой проблемой на текущем этапе является то, что страдают простые труженики, работающие на предприятии, месяцами не получающие заработной платы. Липский уверен: коллектив предприятия не интересуют слова и доводы политиков, им нужны заработанные деньги, чтобы содержать свои семьи.

Тепловоз с грузовыми вагонами на путях
© Sputnik / Александр Кондратюк
"Железная дорога Молдовы": в Кагульском районе участок путей ушел под воду

"Зарплаты на железной дороге довольно низкие. Путеец, к примеру, работает за 3,5 тысячи леев, вручную таская шпалы, которые весят сотни килограммов. Это очень тяжелый труд, тем более, что он не оплачивается вовремя", – подчеркнул депутат.

Глава следственной комиссии добавил, что проблемы с несвоевременным расчетом с железнодорожниками возникли в стране не впервые, аналогичная ситуация имела место летом 2015 года, когда в течение трех месяцев сотрудники предприятия также не получали зарплат.

"Тогда сдавали в аренду вагоны, некоторые из них просто резали на металлолом, тем самым изыскивая возможность перекрыть долги по зарплатам", - вспомнил Липский, говоря о периоде управления предприятием либералами.

В тот же период, по утверждению депутата, металлолом администрация "Железной дороги Молдовы" реализовывала по сговору по ценам, которые были гораздо ниже рыночных. Та же ситуация наблюдалась и с закупкой мазута и дизельного топлива, которые закупали в гигантских масштабах по ценам, которые на десятки процентов превышали средние, установленные на рынке. Эти факторы также отразились на жизнеспособности предприятия.

Липский предположил, что именно с целью приватизации ЖДМ была разделена на три части. Так, сферу пассажирских перевозок, которая на всех железных дорогах мира убыточна и нуждается в дотациях, предполагалось оставить государству. Грузовые перевозки, по-видимому, должны были отойти неким частным компаниям. Думаю, с прицелом на интересы конкретных лиц закупались новые локомотивы и ремонтировалась определенная часть инфраструктуры железной дороги.

То есть план, вероятно, был таков: национализировать убытки и приватизировать прибыль.

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Теги:
коррупция, Молдова, железная дорога


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